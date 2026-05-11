Amenazan con pistola a familia para que abandone su hogar en Mixquic

Elementos policiacos detuvieron a dos hombres señalados de amenazar con un arma de fuego a una familia para obligarla a abandonar un inmueble en el pueblo de San Andrés Mixquic, en la alcaldía Tláhuac.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado entre las calles Camino Real a Axolacalco y Luz María Aguilar, donde policías acudieron tras recibir una denuncia de emergencia a través del teléfono del cuadrante

Al llegar al lugar, los oficiales observaron a dos sujetos que presuntamente amagaban a los habitantes de la vivienda. Al notar la presencia policial, ambos intentaron escapar, pero fueron interceptados metros adelante.

De acuerdo con la denuncia, los hombres exigieron a la familia entregar dos camionetas, las facturas de los vehículos y los documentos del inmueble, además de amenazarlos con causarles daño si no abandonaban la propiedad.

Durante una revisión preventiva, los oficiales les aseguraron un arma de fuego corta con un cargador abastecido con 17 cartuchos útiles, así como tres teléfonos celulares que fueron reconocidos por las víctimas como de su propiedad.

Según la información, uno de los implicados cuenta con una presentación ante el Juez Cívico en 2018 por impedir o estorbar el uso de la vía pública.

Los detenidos, de 30 y 34 años de edad fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

jcp