Tren Ligero falla y deja varados a cientos de usuarios en CDMX

Una falla en el suministro eléctrico provocó la suspensión del servicio del Tren Ligero que corre de Xochimilco a Taxqueña. El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó cerca de las 09:00 horas que toda la línea quedó fuera de servicio.

Falla de tren Ligero Especial

Autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecieron servicio de apoyo para sustituir a los trenes.

Camiones de RTP tardaron en pasar

“Por falta de suministro de energía eléctrica, el servicio de apoyo de la @RTP_CiudadDeMex opera temporalmente en toda la línea, de Tasqueña a Xochimilco”, indicó el organismo.

Usuarios se quejaron de que el servicio emergente tardó mucho tiempo en pasar.

Usuarios afectados Especial

“Llevo más de 40 minutos esperando el camión de apoyo y cuando pasan están demasiado llenos”, se publicó en la cuenta de X @jorge_khight.

Este sábado y domingo el STE realizaría trabajos de instalación del sistema de regulación y control ferroviario, por lo que el servicio con trenes sólo se ofrecería de Taxqueña a Estadio Azteca y de Estadio Azteca a Xochimilco el servicio sería en autobuses de RTP.

Sin embargo, la falla en el suministro eléctrico dejó fuera de servicio a los trenes en toda la ruta.

El Tren Ligero es el sistema de transporte más directo con el Estadio Banorte que es la sede del partido inaugural del Mundial de fútbol.

*bb