La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que su administración ha destinado 14 mil 306 millones de pesos durante sus primeros dos años para fortalecer la infraestructura educativa y apoyar a estudiantes de escuelas públicas.

Durante la entrega de tarjetas del programa La Escuela es Nuestra-Mejor Escuela 2026, realizada en la primaria General Juan de la Luz Enríquez, en Iztacalco, la mandataria destacó que su objetivo es transformar los planteles en espacios dignos y seguros para las comunidades escolares.

En esta jornada, representantes de 628 escuelas de Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza recibieron apoyos de entre 50 mil y 250 mil pesos para realizar trabajos de mantenimiento y remodelación.

Brugada explicó que, mediante este programa, se ha brindado mantenimiento a 2 mil 309 escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria. Los recursos se distribuyen de acuerdo con el número de estudiantes, aulas y las condiciones de desarrollo social de cada colonia.

Los planteles recibirán dos tarjetas electrónicas: una para contratar obras de mejoramiento y otra para adquirir mobiliario y equipamiento para las aulas. La ejecución de los trabajos estará a cargo de las propias comunidades escolares, mediante comités integrados por madres y padres de familia.

La mandataria también detalló la inversión destinada a otros programas educativos. Mi Beca para Empezar recibió 7 mil 491 millones de pesos, mientras que el apoyo para uniformes y útiles escolares de estudiantes de secundaria contó con mil 979 millones de pesos.

A estas acciones se suman mil 797 millones de pesos para el Programa de Desayunos Escolares y mil 562 millones para 1, 2, 3 por Mi Escuela, que permite destinar hasta dos millones de pesos por plantel a más de 700 centros educativos.

Asimismo, el Gobierno capitalino destinó 462 millones de pesos a Mixtli Digital, para incorporar tecnología educativa; 165 millones a Do, Re, Mi, Fa, Sol, para impulsar la enseñanza musical, y 96 millones al programa Vida Plena, Corazón Contento, enfocado en la salud mental y emocional de estudiantes de secundaria y preparatoria.

También se canalizaron 192 millones de pesos al fortalecimiento de comedores escolares y la entrega de comidas calientes.

Clara Brugada reiteró que la participación de las familias es fundamental para mejorar las condiciones de los planteles y garantizar que los recursos se utilicen de manera transparente.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad de México busca consolidar una política de inversión educativa que combine el mejoramiento de los espacios escolares con apoyos económicos, tecnológicos, alimentarios y de bienestar para niñas, niños y jóvenes.