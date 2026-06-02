CDMX “lista para recibir al mundo”; activan Casa de Medios

A poco más de una semana del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que la capital del país está preparada para recibir uno de los eventos deportivos más importantes del planeta y convertirse nuevamente en el centro de atención mundial.

“Esta ciudad está lista y preparada para ser sede del cuarto Mundial en la Ciudad de México. Estamos preparadas y preparados para esta inauguración que va a poner los ojos del mundo en la Ciudad de México”, afirmó la mandataria durante la inauguración de la Casa Ciudad de México, espacio que funcionará como centro internacional de prensa para los medios de comunicación que cubrirán la justa mundialista.

Ubicado en el Casino del Campo Marte, el recinto servirá como punto de encuentro para periodistas, comunicadores y creadores de contenido nacionales e internacionales, quienes tendrán desde ahí acceso a información, actividades y servicios para la cobertura del torneo.

Excélsior

“Esta sede va a ser un lugar muy importante, porque aquí se transmitirá lo que pase en esta ciudad”, expresó Brugada al encabezar el corte de listón del inmueble, al tiempo que destacó el papel de los medios de comunicación para proyectar al mundo lo que ocurre en la capital mexicana.

La mandataria sostuvo que el centro de prensa contará con las condiciones necesarias para acompañar la intensidad y el ambiente que se espera durante la celebración mundialista.

SEGURIDAD Y MOVILIDAD

En el mismo acto, Brugada presentó el operativo integral de movilidad y seguridad que entrará en funcionamiento desde las primeras horas del 11 de junio, día en que se disputará el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México

Asimismo, la Jefa de Gobierno presentó el operativo de movilidad y seguridad para la inauguración de la Copa Mundial de FiFA 2026, que arrancará el próximo 11 de junio, en el Estadio Ciudad de México, el cual operará desde las 7:00 horas.

Para este operativo se implementarán cuatro opciones de movilidad y acceso al Estadio Ciudad de México; Park And Drive; Ride, por medio de transporte eléctrico; rutas con 4 mil ecobicis y scooters sobre Calzada de Tlalpan; y mil taxis seguros, además de aplicaciones con bahías de ascenso y descenso.

“No queremos vivir el Mundial atrapados en el tráfico; las y los aficionados que tengan entrada a los partidos del mundial tendrán distintas alternativas de cómo llegar al estadio y son alternativas eficientes, cómodas, rápidas y seguras”, afirmó.

Los aficionados que opten por trasladarse por medio de transporte eléctrico, llegarán a las inmediaciones del estadio, al CETRAM Huipulco o por Santa Úrsula Coapa, para caminar entre 15 y 30 minutos por siete rutas peatonales, quienes podrán disfrutar de un amplio programa de actividades culturales en el recorrido hacia el estadio, que estará abierto desde las 9:00 horas de la mañana, por lo que pidió a los asistentes tomar previsiones y llegar temprano y sin prisas.

Brugada Molina aseguró que este nuevo esquema de movilidad, que se aplicará durante la celebración de partidos, busca brindar ventajas a la ciudad, priorizando la utilización de transporte público en lugar del transporte privado.

Respecto al operativo de seguridad, señaló que se realizará un despliegue en coordinación con el Gobierno de México, con el objetivo de garantizar la tranquilidad de visitantes y población en general durante la celebración del Mundial, en los 18 festivales futboleros y espacios de interés turísticos.

Estará acompañada con la aplicación de protocolos interinstitucionales para atender de manera inmediata cualquier emergencia, así como el desarrollo de la estrategia de defensa y promoción de derechos humanos.

MÁS DE 11 MIL POLICÍAS PARTICIPARÁN EN DISPOSITIVO

Para las actividades de la Copa Mundial FIFA 2026 en la Ciudad de México se desplegarán 11 mil 219 elementos de seguridad en el Estadio Ciudad de México y el FIFA Fan Fest del Zócalo; 9 mil 194 pertenecientes a la policía capitalina, apoyada con mil 21 vehículos.

Para los cinco partidos que enfrentará la selección nacional, serán desplegados 7 mil 708 elementos y 682 vehículos, ante una asistencia estimada de más de 82 mil personas por partido, refirió el Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho.

Además, se resguardarán las 18 sedes de los festivales futboleros organizados por el Gobierno capitalino con 291 elementos y 75 unidades y se reforzará la presencia policial en corredores turísticos, zonas hoteleras y espacios de alta afluencia.