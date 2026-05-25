Aparece movimiento citadino de jóvenes

“No queremos sobrevivir a la ciudad, queremos vivirla”, fue el mensaje que reunió este domingo a cientos de jóvenes en el Monumento a la Revolución, durante el arranque de Latido Joven.

Es un espacio impulsado por jóvenes que buscan involucrarse en la construcción de una Ciudad de México con mejores oportunidades, espacios públicos recuperados y condiciones más dignas para desarrollarse.

El encuentro sirvió también para visibilizar inquietudes compartidas por una generación que enfrenta problemas como inseguridad, falta de vivienda accesible, precariedad laboral y abandono urbano, pero que también busca participar activamente en las soluciones, señalaron.

Un grupo de jóvenes afines a la Alcaldesa de Cuauhtémoc , Alessandra Rojo de la Vega se dieron cita para anunciar lo que será un movimiento de jóvenes en la alcaldía.

Acudieron jóvenes entre 18 y 26 años de las 33 colonias de Cuauhtémoc.