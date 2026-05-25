Doble marcha desquicia el Centro de la CDMX

Dos contingentes de manifestantes caminaron de manera simultánea al Zócalo de la Ciudad de México.

El primero, un grupo de jubilados y pensionados de Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), salieron del cruce que forma las avenidas Reforma e Insurgentes, mientras que el segundo contingente, todos ellos integrantes de la sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores (CNTE), iniciaron su movilización de las escalinatas del Ángel de la Independencia.

Debido a la amenaza de este último grupo de realizar un plantón, personal de diferentes agrupamientos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) se instaló en las calles de ingreso al primer cuadro capitalino y, con apoyo de vehículos y escudos, los uniformados evitaron el paso de los inconformes.

Por esta acción, se registraron algunos jaloneos entre ambas partes, sin que pasara a mayores.

En el conato de enfrentamiento los agentes lanzaron gases lacrimógenos. Rodolfo Dorantes

Luego de que elementos de la SSC CDMX evitaron que el grupo de manifestantes de la CNTE continuara su avance hacia el Zócalo capitalino, se registró un enfrentamiento entre ambos grupos.

Los jubilados también marcharon sobre Paseo de la Reforma Rodolfo Dorantes

Los docentes intentaron pasar con empujones, sin embargo, el personal antimotines, equipado con escudos y equipo de protección personal, se lo impidieron.

Para disipar la multitud arrojaron gas pimienta, que provocó irritaciones en la piel, lagrimeo en los ojos y dificultad para respirar de varios manifestantes e incluso de los policías que mantenían el cerco.

Reproducir Hubo tensión ante el cerco policiaco.

Tras algunos minutos de tensión y al verse superados en número, los inconformes desistieron su intención de continuar avanzando y dieron por terminado su mitin, con la amenaza de continuar sus movilizaciones, incluso en época del Mundial si es que las autoridades no abrogan la Ley del ISSSTE de 2007.