Partido Verde propone prohibir venta de perros y gatos por plataformas digitales en CDMX

La bancada del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) presentó una iniciativa para prohibir la venta de perros y gatos a través de plataformas digitales, al considerar que esta práctica ha contribuido al aumento del abandono animal en la capital.

El promovente de la propuesta, el diputado local Jesús Sesma Suárez, advirtió que la comercialización de cachorros mediante redes sociales, grupos de WhatsApp y otras plataformas suele estar relacionada con criaderos clandestinos, donde los animales son mantenidos en condiciones insalubres.

De acuerdo con el legislador ecologista, estas prácticas pueden derivar en enfermedades, plagas y explotación reproductiva de las hembras, las cuales son utilizadas constantemente para la reproducción sin condiciones adecuadas de bienestar.

Sesma Suárez señaló que la problemática no solo afecta a perros y gatos, sino también a las familias que adquieren mascotas sin garantías sanitarias, lo que además incrementa la saturación de refugios de animales, muchos de ellos sostenidos por ciudadanos que enfrentan limitaciones económicas y de espacio para atender nuevos casos.

La iniciativa contempla prohibir la venta de animales por internet, así como establecer responsabilidades para las plataformas digitales en las que actualmente se comercializan mascotas.

Además, busca fortalecer los mecanismos de vigilancia, investigación y sanción mediante acciones coordinadas entre la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El legislador sostuvo que la propuesta tiene como objetivo frenar el ciclo de compra impulsiva, maltrato y abandono animal, además de garantizar mejores condiciones de vida para los animales de compañía.

Finalmente, afirmó que con esta medida el Partido Verde busca reforzar el compromiso de la capital del país con la protección y bienestar de los seres sintientes.