Inauguran Casa de la Copa del Mundo en Coyoacán: ¿Qué servicios ofrecerá?

La alcaldía Coyoacán inauguró este lunes la Casa de la Copa del Mundo, ubicada en el Centro Histórico de la demarcación.

El alcalde Giovani Gutiérrez informó que el inmueble brindará apoyo a turistas con servicios médicos, asesoría legal y orientación migratoria, entre otros.

Héctor López

Agregó que contará con personal de diferentes embajadas para asesorar a visitantes extranjeros.

También tendrá mapas con sitios de interés y servicio de internet inalámbrico, entre otras facilidades.

La casa, ubicada en Jardín Centenario 16, alberga además una exposición sobre los mundiales de futbol con distintas piezas, incluida una réplica del trofeo mundialista.

Héctor López

“Tendremos distintos servicios, tendremos servicio médico, tendremos servicio legal, tendremos apoyo a los miles de turistas que nos acompañan de otras alcaldías, de otros estados de la República, pero también de otros países que nos vengan a visitar y soliciten alguna asesoría si se les pierde algún documento. Nosotros aquí los vamos a atender con los servicios turísticos, pero también tendremos representación de distintas embajadas de otros países que asesorarán a los distintos turistas que nos acompañan”, dijo durante la inauguración.

Gutiérrez destacó que en unos días Coyoacán será por tercera ocasión sede de un Mundial, lo que calificó como un hecho único en el mundo.

“Estamos listos para ser sede nuevamente, por tercera ocasión, de la máxima justa del futbol a nivel mundial. Porque en Coyoacán, como en todo México, somos nuevamente los anfitriones y, tal cual ya lo habíamos anunciado, estamos felices por la inauguración de esta tercera copa”, expresó.

Héctor López

A partir del 6 de junio, la demarcación contará con una cartelera cultural y de entretenimiento, agregó.

El alcalde afirmó que han realizado obras públicas que permanecerán después del Mundial, como 2 millones de metros cuadrados de repavimentación, trabajos de drenaje, restauración de fachadas y recuperación de espacios públicos, entre otras acciones.