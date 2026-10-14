“No tengo interés en buscar una candidatura”, afirma Citlalli Hernández

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, expresó en entrevista en el Congreso de la Ciudad de México que no tienen ningún interés en ser candidata.

No me voy a registrar, estoy a cargo de la Comisión de Elecciones, de las alianzas y eso es mucho trabajo”, afirmó.

Comentó que sabe que su nombre se ha mencionado entre los posibles precandidatos a la alcaldía Cuauhtémoc, pero “no me voy a registrar, no es mi intención, si hay la búsqueda de algún consenso conmigo o con alguien más, se podrá generar después del registro”.

Así lo comentó la morenista al salir del segundo informe de la jefa de gobierno, Clara Brugada, en el Congreso de la Ciudad de México.