Alcaldesa de Xochimilco pide olvidar fallida solicitud de revocación de mandato

"Debemos cerrar este capítulo y concentrar toda nuestra energía en lo verdaderamente importante: atender las necesidades de nuestra gente", dijo la alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho, después de que se dio a conocer que el comité que promovía la revocación de su mandato, no reunió las firmas suficientes para llevar a cabo el ejercicio.

En conferencia, Camacho expresó que no considera éste hecho como una "victoria personal" e hizo un llamado a la unidad de las dirigencias nacionales y locales de Morena y sus partidos aliados.

Hago un llamado sincero a fortalecer la unidad a nuestra coalición, a privilegiar el respeto entre compañeras y compañeros, a cerrar filas en torno al proyecto de transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a seguir trabajando juntos por el bienestar de Xochimilco y de México", expresó en el salón Chinampa, de la alcaldía Xochimilco.

Así lo dijo en momentos en que es un hecho conocido en Xochimilco, que quienes promovieron la revocación de su mandato, pertenecen a la Cuarta Transformación.

Foto: Especial

Camacho recordó que la presidenta Sheinbaum Pardo "ha convocado a consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación con unidad, con responsabilidad y poniendo siempre el pueblo en el centro de las decisiones. Ese llamado también debe escucharse y hacerse realidad en Xochimilco".

Al respecto aseguró que en ningún momento hubo persecución de parte de su administración contra quienes promovieron la revocación de mandato, pues se trata de un ejercicio democrático al que tienen derecho los capitalinos.

También agradeció a la autoridad electoral local "que hayan existido en todo momento acciones concretas, sólidas, siempre apegadas a la ley con respecto al estado de derecho que en el cual vivimos".

Cabe recordar que la autoridad electoral local detectó que entre las firmas de apoyo, que presentó el comité promotor de la revocación, había firmas de personas menores de edad, personas fallecidas y personas que afirmaron que no dieron su apoyo ni su firma a esa causa.

La revocación de mandato es un instrumento democrático que fortalece la participación ciudadana y debe preservarse como tal precisamente por ello, estos mecanismos deben desarrollarse siempre con estricto apego a la ley", afirmó Camacho.

Insistió en que dicha práctica se debe llevar a cabo "libre de cualquier práctica de coacción, engaño, suplantación de identidad o cualquier otra conducta que vulnere los derechos político electorales del pueblo".