Cierran Metro Auditorio, así como San Antonio Abad hasta nuevo aviso; y se saturan otras estaciones 

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México dio a conocer la mañana de este martes 24 de marzo que dos estaciones importantes se encuentran cerradas y no es momentáneo, esto será hasta nuevo aviso.

San Antonio Abad

Por un lado, está San Antonio Abad de la Línea 2 que conecta de Cuatro Caminos a Taxqueña. Esta estación no está dando servicio desde el 17 de marzo por trabajos de rehabilitación, lo que ha complicado el traslado de miles de usuarios de esta estación quienes deben caminar grandes distancias.

Molesta a usuarios cierre de Metro San Antonio Abad Jonás López

Si ibas a bajar en San Antonio Abad, ahora te toca moverte desde estaciones como Chabacano o Pino Suárez, lo que implica caminar más o buscar otra forma de llegar.

Metro Auditorio

Por el otro lado está Auditorio de la Línea 7, que también sigue cerrada por obras. En ambos casos, los trenes sí pasan, pero no se detienen, es decir los usuarios no pueden bajarse ni subirse en esas estaciones.

Mucha gente se ha visto afectada ya que son puntos bastante usados. Los usuarios deben prever su ruta desde Polanco o incluso Tacubaya, dependiendo de hacia dónde se dirijan.

Esto ha empezado a generar traslados más largos, más tiempo en el camino y en algunos casos hasta más gasto, porque hay quien tiene que combinar con micro, camión o taxi para cubrir ese tramo que antes hacía directo en Metro.

Autoridades del Metro piden a los usuarios anticipar su salida y revisar bien la ruta antes de ingresar al sistema de transporte. No es un cierre de horas ni de un día, son trabajos de rehabilitación más amplios, incluso relacionados con la modernización del sistema.

Saturación en algunas estaciones

Por si fuera poco, se registra afluencia alta en las Líneas 6, 7 y 8, lo que genera mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. El STC aseguró que personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.

También hay maniobras de dosificación y encauzamiento de personas usuarias en estaciones y terminales de las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12 y A. El Metro asegura que envía trenes vacíos hacia estaciones con mayor demanda.

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