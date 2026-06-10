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Cierran estaciones del Metro Línea 5 y 1 por manifestantes de la CNTE

Debido a una manifestación al exterior del Metro, cuatro estaciones cercanas al AICM permanecen cerradas de manera temporal.

Por: Blanca Betán

Así se ve la zona
Así se ve la zonaAlejandro Aguilar

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México y su director Adrián Rubalcava dieron conocer a través de redes sociales que, debido a una manifestación al exterior, las estaciones Oceanía, Hangares y Terminal Aérea de la Línea 5 permanecen cerradas de manera temporal. También fue cerrada la estación Boulevard Puerto Aéreo de la Línea 1.

Operativo de seguridad
Operativo de seguridadAlejandro Aguilar

Se detalló que los trenes continúan circulando en el resto de la línea.

Operativo de seguridad
Operativo de seguridadAlejandro Aguilar

Las autoridades recomiendan tomar previsiones si tienes previsto dirigirte hacia la zona del aeropuerto.

Operativo de seguridad
Operativo de seguridadAlejandro Aguilar

El Metro pidió a los usuarios mantenerse atentos a los avisos que se emitan a través de sus canales oficiales, ya que la reapertura de las estaciones dependerá de cómo evolucione la manifestación.

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