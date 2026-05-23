Procesan a Christopher por feminicidio y tentativa de homicidio

Un juez de control vinculó a proceso a Christopher “N” por los delitos de feminicidio y homicidio calificado en grado de tentativa, por su presunta participación en el ataque armado contra una pareja que viajaba en motoneta en calles de la colonia Paulino Navarro, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de marzo, cuando un hombre y una mujer circulaban en una motoneta y fueron interceptados por el imputado y otro sujeto, quienes presuntamente les dispararon con arma de fuego.

Tras la agresión, el conductor logró pedir ayuda a través de un botón de auxilio del C5, lo que permitió la llegada de cuerpos de emergencia.

Ambas víctimas fueron trasladadas a hospitales; sin embargo, la mujer murió posteriormente a consecuencia de las heridas, mientras que el hombre sobrevivió.

De acuerdo con las investigaciones, el agente del Ministerio Público reunió diversos datos de prueba, entre ellos análisis de cámaras de videovigilancia, con los que obtuvo una orden de aprehensión contra Christopher “N”.

El presunto agresor fue detenido, el pasado 21 de mayo, por agentes de la Policía de Investigación en calles de la alcaldía Azcapotzalco y presentado ante un juez de control.

Durante la audiencia inicial, el juzgador determinó vincularlo a proceso y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, además de fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La fiscalía capitalina indicó que las indagatorias continúan para ubicar y llevar ante la justicia al otro sujeto involucrado en el ataque.