Choque de dos camiones de volteo deja afectación vial en Xochimilco

Un aparatoso choque entre dos camiones de volteo, dejó cuantiosos daños materiales y afectaciones viales en el cruce de prolongación División del norte y Muyuguarda, en la colonia ampliación San Marcos de la alcaldía Xochimilco.

Así el choque Rodolfo Dorantes

El incidente se registró minutos después de las cuatro de la mañana, aparentemente ocasionado por el exceso de velocidad en que eran conducidos ambos vehículos de carga y no respetar la luz roja del semáforo.

Al lugar llegó personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quien con apoyo de una grúa brigadier, logró retirar los vehículos siniestrados y trasladarlos al juez cívico para deslindar responsabilidades.

La afectación vial Rodolfo Dorantes

Por el encontronazo, no se registraron personas lesionadas, sin embargo, sí daños materiales en un poste metálico que sostiene los semáforos de ese importante cruce.