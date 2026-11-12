Volcadura de tráiler en la México-Puebla deja severo caos vial rumbo a CDMX

Un tráiler terminó volcado sobre la autopista México-Puebla, a la altura de Ixtapaluca, Estado de México, lo que provocó severas complicaciones para los automovilistas que circulan en ambos sentidos, principalmente para quienes se dirigen a la Ciudad de México.

El accidente ocurrió cerca del kilómetro 47+500, donde la pesada unidad quedó volcada y el contenedor que transportaba se desprendió, hasta invadir uno de los carriles con dirección a Puebla por lo que el caos fue por momentos en ambos sentidos.

La volcadura también dejó dos personas con lesiones menores, quienes fueron atendidas en el lugar por personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe), sin que fuera necesario trasladarlas a un hospital.

El percance provocó largas filas de vehículos y tránsito a vuelta de rueda, con afectaciones que se extendieron hasta el kilómetro 42 de la autopista.

Por su parte, la Guardia Nacional Carreteras informó sobre un cierre parcial de circulación a la altura de Ixtapaluca, y pidió a los conductores seguir las indicaciones del personal que se encuentra en la zona.