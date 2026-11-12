Terrible choque de autobuses en la México-Querétaro; llevaban varios niños a bordo

Además del choque en la México-Puebla, esta mañana se registró otro fuerte accidente en la autopista México-Querétaro, luego de que dos autobuses turísticos, en los que viajaban grupos de niños y mujeres, se vieron involucrados en un aparatoso accidente junto con un tráiler, a la altura de Coyotepec, Estado de México.

El percance ocurrió cerca del kilómetro 49, con dirección a la Ciudad de México, en medio de la lluvia, la neblina y el pavimento mojado, condiciones que complicaron todavía más la circulación.

Según los primeros reportes, un tráiler se les habría cerrado en el camino a las unidades de pasajeros, lo que provocó que uno de los autobuses chocara contra otro de la misma empresa. Tras el impacto, uno de los vehículos terminó volcado sobre la autopista.

Las imágenes del accidente muestran a uno de los autobuses, de color azul con vivos rojos y las iniciales ATT, con buena parte del frente destrozado, mientras que la otra unidad, de color azul, presenta varios cristales rotos.

Lo que más preocupó fue que entre los pasajeros viajaban varios niños. Paramédicos valoraron a alrededor de 30 pasajeros. Los grupos de niños, varios de nivel prescolar, al parecer se dirigían a Chapultepec en CDMX.

El choque dejó prácticamente paralizada la autopista rumbo a la capital del país, pues las unidades accidentadas ocuparon varios carriles e impidieron el paso de los automovilistas.

A través de su cuenta de X, la Guardia Nacional Carreteras confirmó el cierre total de la circulación cerca del kilómetro 49+100, con dirección a la CDMX, y pidió a los conductores extremar precauciones y seguir las indicaciones del personal de seguridad.