Un hombre identificado como Ricardo Olivares López, alias “El Choco”, de 36 años, fue detenido durante un cateo realizado en un inmueble de la colonia La Palma, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde también fueron aseguradas tres placas vehiculares con reporte de robo y 52 bolsitas con aparente marihuana.

El operativo se llevó a cabo durante la madrugada del martes, en un domicilio ubicado en la calle Puerto Marfil, manzana 1 Lote 2, como parte de las investigaciones contra una presunta banda dedicada al robo de camionetas y automóviles en municipios del Estado de México.

De acuerdo con las indagatorias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el grupo delictivo operaba mediante recorridos por distintos municipios mexiquenses a bordo de varios vehículos, entre ellos un Nissan Tsuru rosa con blanco, con cromática de taxi de la Ciudad de México, un Pontiac azul, un Volkswagen Jetta gris y un Nissan Versa blanco.

Foto: Especial

Los integrantes de la célula identificaban los vehículos de su interés, principalmente de la marca Nissan, los robaban y posteriormente los trasladaban a domicilios ubicados en colonias de la Gustavo A. Madero, donde presuntamente los desmantelaban para venderlos por partes.

Las investigaciones permitieron relacionar a esta organización con varios robos cometidos durante octubre y noviembre de este año. Entre ellos, el de un Nissan Versa ocurrido el 20 de octubre; otro Versa rojo, sustraído el 27 de octubre y una camioneta Nissan Frontier blanca, robada el 11 de noviembre.

Como parte de los antecedentes, el pasado 3 de noviembre fue detenido Luis Gerardo López Monter, quien viajaba en el Tsuru con cromática de taxi de la Ciudad de México presuntamente utilizado por la banda.

Posteriormente, el 13 de noviembre, autoridades ejecutaron otro cateo en un inmueble de la calle Sacrificio, en la colonia Castillo Grande, también en Gustavo A. Madero, donde fueron detenidos Naim Alexander Esquivel López y Juan Alberto López Monter, por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por receptación.

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A partir del seguimiento de los vehículos y del monitoreo del C5, las autoridades ubicaron otro domicilio presuntamente relacionado con la célula delictiva, por lo que solicitaron y obtuvieron una orden judicial para intervenir el inmueble de la colonia La Palma.

El cateo fue realizado en coordinación con la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos y Transporte, la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.

Durante la diligencia, que inició a las 00:58 y concluyó a las 03:23 horas, fue detenido “El Choco” y se aseguraron tres placas metálicas con reporte de robo, identificadas como A-215-LUK, 99J486 y G-56-BEM.

Durante la diligencia fue detenido “El Choco” y se aseguraron tres placas metálicas con reporte de robo Foto: Especial

Además, los agentes localizaron 52 bolsas de plástico tipo ziploc con hierba verde y seca, con características similares a la marihuana.

Los indicios y el detenido quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan las investigaciones para establecer el alcance de las actividades de esta presunta organización criminal y determinar si existen más personas involucradas.