Choca unidad de la Policía CDMX con camión de basura y otros accidentes

Este martes 18 de agosto en la Ciudad de México ha habido varios accidentes viales y personas lesionadas, entre ellos dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Uno de los percances ocurrió en al sur de la capital donde una camioneta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) terminó impactada contra un camión de basura que se encontraba detenido sobre División del Norte, casi en el cruce con Calzada de Las Bombas.

Tras el golpe, dos policías resultaron lesionados y fueron atendidos por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes valoraron si era necesario llevarlos a un hospital.

El accidente complicó la circulación en la zona, ya que dos carriles del lado derecho quedaron bloqueados mientras los equipos de emergencia trabajaban y se realizaban las maniobras para retirar las unidades.

Otros choques

En Iztacalco, bomberos atendieron una carambola en calles de la colonia Campamento 2 de Octubre, donde tres vehículos particulares quedaron involucrados.

Carambola Especial

El fuerte impacto dejó tres personas lesionadas; dos de ellas tuvieron que ser trasladadas para recibir atención médica. Los automóviles presentaban daños tanto en la parte frontal como en la trasera.

Y en Tlalpan también hubo movilización de los servicios de emergencia. Sobre los carriles centrales de Periférico Sur, a la altura de la colonia Parques del Pedregal, una camioneta particular perdió el control y terminó contra un árbol.

La parte delantera del vehículo quedó seriamente dañada y una persona resultó lesionada, aunque pudo ser atendida en el mismo lugar sin necesidad de traslado hospitalario.