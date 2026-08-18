CDMX tendrá una marcha y varias manifestaciones a lo largo del día

Este martes 18 de agosto la CDMX, miles de jóvenes y sus papás llegarán al Palacio de los Deportes por la aplicación del examen de control del concurso de ingreso a licenciatura de la UNAM, así que la zona estará muy complicada para el tránsito vehicular.

Aspirasnte fueron al Palacio de los Deportes para medir sus tiempos de traslado. Laura Toribio

También habrá una marcha y al menos siete manifestaciones. Te damos opciones viales en cada caso.

MARCHA

Jueces y magistrados en retiro

Desde las 7:30 horas, alrededor de 70 jueces y magistrados en retiro realizarán la llamada “Caminata por la Constitución”. Saldrán del Órgano de Administración Judicial, en Av. Revolución 1508, Guadalupe Inn, y caminarán hacia la sede del Tribunal de Disciplina Judicial, en Insurgentes Sur 2417, Tizapán San Ángel. Exigen el pago de indemnizaciones y pensiones complementarias contempladas en la Reforma Judicial. Ojo porque no se descartan bloqueos durante el recorrido.

Para evitar la zona, se puede circular por Periférico Sur, Barranca del Muerto, Av. Universidad o Eje 10 Sur, dependiendo del punto de partida.

MANIFESTACIONES

Aspirantes seleccionados de la UNAM

A las 8:00 horas, unos 200 aspirantes se reunirán en el Palacio de los Deportes, sobre Añil. Piden que se respeten los resultados del examen de admisión 2026 realizado en línea y rechazan el examen de control anunciado posteriormente. La propia agenda advierte que podrían presentarse afectaciones viales.

Conviene considerar Eje 3 Sur, Eje 4 Sur, Congreso de la Unión o Canal de Río Churubusco.

Comunidades indígenas residentes en CDMX — Centro Histórico

A partir de las 9:00 horas habrá una asamblea en el Colegio de San Ildefonso, en Justo Sierra 16. Participarán alrededor de 100 personas para revisar distintos puntos de la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Quienes circulen por ahí pueden apoyarse en Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Fray Servando Teresa de Mier o José María Izazaga.

Revista “Mi Valedor” — Tlatelolco

A las 10:00 horas, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, se realizará el foro “Sin techo con derechos 2026”, enfocado en las personas que viven en situación de calle, derechos humanos, exclusión social y políticas públicas.

Si aumenta el movimiento en Ricardo Flores Magón, una salida puede ser Eje Central, Paseo de la Reforma, Insurgentes Norte o Guerrero.

Protesta Divergente “Palexico”

Al mediodía, integrantes de Palexico y del colectivo “Libertad para Mauricio” realizarán un mitin frente a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, en Digna Ochoa y Plácido 56. Protestarán por desapariciones, amenazas, persecución y asesinatos de periodistas y activistas. Se espera podrían sumarse más organizaciones.

Pueden utilizarse Eje Central, Dr. Vértiz, Eje 3 Sur o Fray Servando Teresa de Mier.

Plataforma 4:20 — En 3 puntos de la ciudad

Desde las 12:00 horas, Plataforma 4:20 instalará actividades para recolectar firmas, difundir derechos cannábicos y ofrecer talleres y charlas. Estarán en el Monumento a la Madre, en División del Norte y Cuauhtémoc, en Narvarte Poniente, y en Gran Canal y Circuito Interior, en Gustavo A. Madero.

Dependiendo del punto, se puede buscar paso por Paseo de la Reforma y Circuito Interior; en Narvarte, por Eje 5 Sur o Dr. Vértiz, y en GAM, por Eduardo Molina o Congreso de la Unión.

Movimiento Plural de Maquineros

A las 15:00 horas, varias personas protestarán frente a la Alcaldía Gustavo A. Madero, en 5 de Febrero y Vicente Villada. Piden frenar las clausuras de establecimientos de videojuegos, recuperar máquinas tragamonedas confiscadas y respeto a su derecho al trabajo. No se descartan afectaciones a la circulación.

Para rodear la zona pueden funcionar Calzada de Guadalupe, Calzada de los Misterios, Congreso de la Unión o Circuito Interior.

Movimiento de Regeneración Sindical

Durante el día habrá presencia de integrantes de este movimiento frente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en México Coyoacán 259, colonia General Anaya. Instalarán mesas para reunir firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Como alternativas están Av. Universidad, División del Norte, Río Churubusco o Eje 8 Sur Popocatépetl.

CITAS AGENDADAS

Familiares y amigos de joven víctima de secuestro y homicidio

A las 10:00 horas se reunirán frente al Tribunal de Disciplina Judicial, en Niños Héroes 132, colonia Doctores, para exigir justicia y la detención del presunto responsable. Para evitar Niños Héroes pueden utilizarse Dr. Vértiz, Eje Central o Fray Servando Teresa de Mier.

Mazahuas e indígenas de la Alameda

A las 12:30 horas, cientos de personas acudirán a la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, en Diagonal 20 de Noviembre 294, colonia Obrera. Protestarán contra el operativo para regular el comercio en la Alameda Central. Para librar esa parte de la Obrera se puede circular por Eje Central, Isabel la Católica, Fray Servando o Eje 2 Sur.

EVENTOS MASIVOS

En cuanto a eventos:

Sam Smith se presenta a las 21:00 horas en el Auditorio Nacional, con un aforo previsto de 9 mil 790 personas.

También continúan la Feria Regional 2026 en San Francisco Tecoxpa, Milpa Alta.

Las Vacaciones de Verano 2026 en las 16 alcaldías.

La filmación del documental “Zócalo, el corazón de México” y “México Aquí”, en el Monumento a la Madre.

En el Zócalo sigue la XII Fiesta de las Culturas Indígenas

En Centro Banamex, Expo Med Hospitalar.

La Arena Ciudad de México tendrá Central Portales y la Convención General por el Centenario de la Iglesia Cristiana Interdenominacional

Mientras que en la Arena México habrá lucha libre a las 19:30 horas.

Además, desde las 7:00 horas, el Palacio de los Deportes será sede del examen de control del concurso de ingreso a licenciatura de la UNAM, se contempla un movimiento de hasta 53 mil 568 personas, por lo que esa zona de Iztacalco puede ser una de las más complicadas del día.