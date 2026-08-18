Carambola deja lesionados en Iztacalco; dos serían menores de edad

Tres personas resultaron lesionadas, dos de ellas tuvieron que ser trasladas al hospital, luego de un siniestro vial en el Eje 3 Oriente de la Ciudad de México. Aparentemente, dos de los lesionados son menores de edad.

El hecho de tránsito ocurrió a la altura de la colonia Campamento 2 de Octubre, en la alcaldía Iztacalco, casi enfrente de la estación Colegio de Bachilleres 3 de la Línea 5 del Metrobús.

Carambola Especial

En la carambola estuvieron involucrados tres vehículos, uno de ellos una camioneta de lujo.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México reportó el incidente cerca de las 05:30 horas.

Carambola Especial

“Informamos que en la vía pública se encontró impactados tres vehículos particulares saliendo dañados de la parte frontal y trasera respectivamente. Resultando lesionadas tres personas, dos de ellas ameritando traslado para su atención médica”, indicaron los vulcanos.

Preliminarmente, se indicó que el siniestro vial ocurrió porque uno de los vehículos era conducido a exceso de velocidad.