¿Chivas vs América en la Final del Apertura 2026? Así respondió Gabriel Milito

Victoria importante la que obtuvo Chivas en el BBVA ante Rayados y lo sabe Gabriel Milito, quien enfatizó que, pesé a ir partido a partido, sabe que el título es el único objetivo del Guadalajara.

En conferencia de prensa, el estratega del Rebaño dejó en claro que le gustó cómo jugó su equipo, pesé a que no fue el funcionamiento que normalmente trabaja con el club.

“Adaptamos una posición de espera, mezclamos muy bien cuándo presionar y cuándo esperar… Con el pasó de los minutos, empezaron a aparecer espacios que los supimos aprovechar, pero nos faltó el último pase. Me gustó el esfuerzo colectivo del equipo”, comentó.

Roberto Alvarado metió el único gol de Chivas ante Rayados MEXSPORT

En estos momentos, América y Chivas son los mejores equipos del torneo, por lo que, a tres jornadas de finalizar el torneo, se comienza a imaginar una Final entre ambos equipos, sin embargo, Milito no quiso apresurar nada.

Ya veremos lo que depara el futuro, el futbol es tan cambiante. Lo más importante para nosotros en lo inmediato y en este caso es Atlante en casa, eso es lo único que me interesa”, refirió.

Milito sabe que el único objetivo de Chivas este Apertura 2026 es el título y lo entiende, sin embargo, no quiere especular y mantuvo la mesura.

Espero que sí (que llegue el título), pero esto del futbol es semana a semana. Primero me interesa cerrar bien el campeonato y después intentarlo nuevamente”, afirmó.

Sin embargo, Milito fue claro y enfatizó que, debido a la exigencia del club, la mirada está puesta en la estrella 13.

Esperamos cerrar bien el campeonato para encarar la Liguilla, siempre con la ambición de llegar a lo más alto. Este club te exige, siempre, pelear por el campeonato, sabemos de esa exigencia”, finalizó.

¿Qué partidos le restan a Chivas en el Apertura 2026?

El Guadalajara se mantiene tranquilo en el Apertura 2026, hoy dormirá como segundo de la tabla general con 26 puntos y le restan tres partidos, donde de ganar uno estaría amarrando su lugar en la Liguilla.

Por la fecha 15 recibirá al Atlante en el Estadio Akron el sábado 31 de octubre. Después irá a Guanajuato para medirse al Club León el 8 de noviembre y cierra en casa ante el Cruz Azul el 22 del mismo mes.