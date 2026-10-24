Jardín Flotante Tlallipan se convierte en el camino al Mictlán

En una jornada que combinó la actividad física, identidad cultural y recuperación del espacio público, más de 900 personas se reunieron en la alcaldía Cuauhtémoc para participar en la Caminata al Mictlán, una experiencia nocturna de 2.3 kilómetros organizada por el Instituto del Deporte de la Ciudad de México (Indeporte) en el marco de las festividades del Día de Muertos.

El evento tuvo como escenario el puente elevado del Jardín Flotante Tlallipan, ubicado sobre la calzada de Tlalpan, las actividades comenzaron a las 19:00 horas en el puente peatonal Roa Bárcenas, dando paso al arranque del recorrido a las 21:30 horas.

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Familias y grupos de amigos portaron disfraces y caracterizaciones de calaveras, transformando la infraestructura urbana en un desfile festivo.

Durante el encuentro, el director general del Indeporte, Javier Peralta Pérez, destacó el valor de este tipo de iniciativas para vincular las costumbres populares con la integración ciudadana.

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Este tipo de experiencias permiten vincular las tradiciones con la actividad física y la convivencia familiar, mediante espacios públicos que permiten a la ciudadanía disfrutar de la ciudad de una manera distinta", señaló el funcionario.

La jornada concluyó con un saldo positivo de participación ciudadana en el Centro Histórico de la Ciudad de México, lo que demostró que la preservación de las raíces culturales también se fortalece mediante el movimiento y la utilización activa del espacio urbano.