Aún no llega Día de Muertos y capitalinos ya abarrotan Paseo de la Reforma

Este sábado, miles de capitalinos y turistas abarrotaron Paseo de la Reforma, entre el Bosque de Chapultepec y la glorieta del Ahuehuete, para disfrutar de las actividades previas al Día de Muertos, quienes disfrutaron de chicharrones, aguas, gorditas, elotes y algodones de azúcar para cerrar con broche de oro su tarde y noche.

En medio de un camino guiado por el cempasúchil, que comenzó en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, una catrina iluminó la entrada y marcó la ruta hacia el Ángel de la Independencia.

Las personas se dieron cita desde poco después de las 18:00 horas de este sábado para disfrutar del folclor de la temporada.

Foto: Marco Nájera | Excélsior

Los pintacaritas no podían faltar: niños y no tan niños disfrutaron de los placeres de ser mexicanos. Muchos de ellos se convirtieron en catrines o catrinas y algunos otros en superhéroes.

El Ángel de la Independencia se iluminó de tonos anaranjados y morados, característicos de la temporada, mientras que todos los postes de luz fueron cubiertos con veladoras de series LED, así como con candelabros adornados con flores de cempasúchil.

Foto: Marco Nájera | Excélsior

Los perritos tampoco podían faltar en esta época de Día de Muertos; muchas personas llevaban a sus mascotas disfrazadas de calabazas o de fantasmas. De esta manera, los habitantes de la Ciudad de México comienzan con la conmemoración de una de las tradiciones que más enaltecen a México.