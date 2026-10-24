Aún no llega Día de Muertos y capitalinos ya abarrotan Paseo de la Reforma
Las personas se dieron cita desde poco después de las 18:00 horas de este sábado para disfrutar del folclor de la temporada
Este sábado, miles de capitalinos y turistas abarrotaron Paseo de la Reforma, entre el Bosque de Chapultepec y la glorieta del Ahuehuete, para disfrutar de las actividades previas al Día de Muertos, quienes disfrutaron de chicharrones, aguas, gorditas, elotes y algodones de azúcar para cerrar con broche de oro su tarde y noche.
En medio de un camino guiado por el cempasúchil, que comenzó en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, una catrina iluminó la entrada y marcó la ruta hacia el Ángel de la Independencia.
Las personas se dieron cita desde poco después de las 18:00 horas de este sábado para disfrutar del folclor de la temporada.
Los pintacaritas no podían faltar: niños y no tan niños disfrutaron de los placeres de ser mexicanos. Muchos de ellos se convirtieron en catrines o catrinas y algunos otros en superhéroes.
El Ángel de la Independencia se iluminó de tonos anaranjados y morados, característicos de la temporada, mientras que todos los postes de luz fueron cubiertos con veladoras de series LED, así como con candelabros adornados con flores de cempasúchil.
Los perritos tampoco podían faltar en esta época de Día de Muertos; muchas personas llevaban a sus mascotas disfrazadas de calabazas o de fantasmas. De esta manera, los habitantes de la Ciudad de México comienzan con la conmemoración de una de las tradiciones que más enaltecen a México.