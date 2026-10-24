Asaltantes atropellan y matan a Mario Puga, destacado promotor cultural de Tepito

La tarde de este sábado fueron detenidos un hombre y dos mujeres, que formarían parte de una banda delictiva que está relacionada con al menos 17 robos de relojes y artículos de lujo a comensales de la Ciudad de México, ocurridos entre noviembre del 2023 y octubre del 2026.

Durante la persecución, que inició en la alcaldía Venustiano Carranza y culminó en las calles de Tapicería y Herreros, de colonia Morelos, fue atropellada una persona, quien más tarde fue identificada como Mario Puga, promotor cultural en el barrio de Tepito.

Por estos hechos, el conductor del automóvil y las dos mujeres tripulantes, fueron presentados ante el Ministerio Público para las investigaciones correspondientes”, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

La jefa de Gobierno Clara Brugada lamentó el deceso de Mario Puga, de quien destacó su trabajo a favor de la cultura popular.

Hombre entrañable que dedicó su vida a la cultura popular, a las causas justas y a mantener viva la historia, la identidad y la memoria de Tepito".

En el ámbito de su trayectoria comunitaria, Mario Puga se desempeñó como director de PILARES en la colonia Morelos. Su labor cultural lo consolidó también como fundador del Espacio Cultural Tepito y creador de Fotografitos de Tepito, iniciativas con las que construyó espacios de encuentro, identidad y esperanza.

Brugada Molina enfatizó que Puga fue mucho más que un promotor cultural, definiéndolo como un defensor de su comunidad, raíces y de la fuerza transformadora que posee la cultura. Su legado permanecerá vivo en las calles, en la memoria colectiva y en el corazón de su querido barrio.

También extendió un mensaje de solidaridad y cariño a los familiares, amistades y a toda la comunidad tepiteña que actualmente lamenta su partida, concluyendo con un sentido "Hasta siempre querido Mario".

Finalmente, dijo que la SSC, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dará un seguimiento puntual al caso para asegurar que se esclarezca la situación y se haga justicia.