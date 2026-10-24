Protestan en Masaryk contra uso de animales en industria de la moda

Un grupo de activistas protestaron este sábado en contra del uso de la piel de animales en la confección de prendas y accesorios de moda.

Los manifestantes portaron pancartas, recrearon a un animal desollado por medio de una modelo ensangrentada y lanzaron diversas consignas, como “No al uso de pieles, no a la esclavitud de los animales para fines de moda. Es su piel, no nuestra, porque son dos cuerpos”.

Foto: Jonás López | Excélsior

Los cerca de 20 activistas se instalaron y realizaron su manifestación pacífica frente a una tienda de lujo que comercializa diversos artículos, como bolsas de piel cuyo valor alcanzan los miles de dólares, ubicada en el exclusivo corredor comercial de avenida Presidente Masaryk, en Polanco.

Hoy hacemos presencia por esos animales que vivieron en cautiverio toda su vida. Esos animales que hasta el día de hoy siguen encarcelados. Esos animales que hasta el día de hoy están esperando su muerte en nombre de algo tan banal como es la moda.

Foto: Jonás López | Excélsior