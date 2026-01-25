Celebran a bomberas por primera vez en 170 años; organizan desfile

Por primera vez en 170 años, hoy serán festejadas de manera oficial las bomberas de la Ciudad de México.

La segunda edición del desfile estará dedicada a ellas, dio a conocer el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (HCB).

Ello después de que, en diciembre de 2025, por votación unánime, el Congreso de la Ciudad de México estableció que el 25 de enero se celebraría el Día de la Bombera y el Bombero de la Ciudad de México. Antes sólo se festejaba el Día de los Bomberos.

La visión de la bombera Lucero Rosas y los siniestros que la han marcado

En lo personal que en este año hayan decidido nombrar de esta forma a nuestro desfile, incluyendo la palabra bombera, es muy satisfactorio; años atrás nos han incluido de una manera respetuosa en la corporación y hemos tenido buena aceptación por parte de los compañeros, de los mandos, ahora ya con la inclusión y que hayan agregado la palabra bombera es muy satisfactorio y nos abre bastantes puertas y nos avientan un poco más de luz.

Las mujeres bomberas ya se capacitan para ser las líderes de las células operativas. Foto: Archivo.

“Me siento muy orgullosa de lo que soy y de este domingo poder celebrar el 170 aniversario de nuestra corporación”, dijo Lucero Rosas, bombera con diez años de experiencia y líder de la Célula Operativa 2.

Rosas ha enfrentado infinidad de siniestros, pero contó que el que más la ha dejado marcada fue el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Ella ayudó a las personas sepultadas en el edificio ubicado en Viaducto y Medellín, donde murieron varias estudiantes de belleza.

Son muchos los servicios que nos marcan, pero en lo personal y en especial el del sismo del 2017. Fue algo fuerte asistir a una emergencia de tal magnitud. Es algo que marca, es algo muy fuerte que te deja cicatrices en la mente y en el alma el ver tantas personas fallecidas, atrapadas”, relató.

Juan Manuel Pérez Cova, director del HCB, reconoció que las mujeres bomberas fueron invisibilizadas durante mucho tiempo, a pesar de que desde hace décadas desempeñan un papel trascendental en la institución.

Recordó que, desde la administración local pasada, la institución trabajó en evitar la violación de los derechos de sus compañeras.

Las mujeres fueron invisibilizadas. La instrucción en ese entonces de la jefa de Gobierno y hoy presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, era rescatar de forma inmediata ese tema; no podíamos permitir que fueran violentados los derechos de las mujeres.

“Hoy en día, además de que no son violentados los derechos de las mujeres están posicionadas en el centro”, dijo.

Juan Manuel Pérez Cova, director de los bomberos.

Ya existen herramientas para mujeres en la coorporación

Recordó que las mujeres bomberos no estaban uniformadas, ni equipadas y ahora ya cuentan con sus propias vestimentas y protecciones personalizadas con sus nombres.

La adquisición de nuevos vehículos y herramientas se realiza considerando las características de las bomberas y ya se capacitó a una primera generación de bomberas líderes de células, quienes dirigen las maniobras durante la atención de siniestros.

Además de que se está preparando a una segunda generación de lideresas.

Ya eran bomberas operativas, eran muy buenas bomberas operativas, pero el otro paso era muy complicados porque en una institución vertical y esencialmente para hombres de repente nos costaba imaginar siquiera el camino que habrían que seguir otras para conseguir objetivos muy claros y muy rápidos.

“Lo hicimos y dentro de las acciones fue, por supuesto, el curso, el primer curso y la primera convocatoria para mujeres líderes, que significa, entre otras cosas, que las mujeres tomen las decisiones más trascendentes en donde la vida de la ciudadanía está en nuestras manos”, agregó.

El siguiente paso: que las bomberas ocupen puestos de mando

Pérez Cova consideró que el siguiente paso es que las bomberas comiencen a ocupar los mandos de la institución y alcanzar la Dirección General.

Ya cumplimos el primer tema, que es cómo hacemos para que las bomberas tomen decisiones operativas, eso ya está para ir avanzando. Tendría que llegar el momento para que, además, las mujeres sean los mandos en esta institución”, dijo.

La corporación de bomberos de la CDMX, la más antigua del país

Hoy, el HCB celebrará su 170 aniversario y lo festejará con un desfile del Zócalo capitalino al Monumento a la Revolución.

Desde el 2023, luego de una investigación en bibliotecas, hemerotecas y archivos históricos, los bomberos capitalinos encontraron en el Archivo General de la Nación un decreto presidencial fechado el 25 de enero de 1856 firmado por Ignacio Comonfort en el que se crea la corporación, en principio como parte del Ejército Mexicano.

Con ese documento, los bomberos capitalinos comprobaron que la corporación es la más antigua del país, superando por unos siete años a los bomberos veracruzanos.

Por ello, en la ciudad, desde el año pasado, se comenzó a festejar a los bomberos el 25 de enero y no el 22 de agosto, como ocurre en el resto del país.

Los bomberos todos los días atienden entre 150 y 200 emergencias en la ciudad y están clasificados entre las tres mejores instituciones de América Latina y entre las tres más antiguas junto con los bomberos de Brasil y Chile.

*mcam