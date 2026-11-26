La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama respaldó la reubicación de decenas de perros del Refugio Franciscano, que se encontraban en un terreno del Ajusco entregado en comodato a la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), hacia el Centro Xolotl, una acción impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

El abogado de la fundación, Fernando García Juárez, señaló mediante un comunicado que el movimiento de los ejemplares, bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, comenzó la mañana de este jueves y representa un paso positivo para ofrecerles mejores condiciones de estancia, atención veterinaria especializada y vías responsables de adopción.

Traslado de los llamados franciscanitos. Mundo Patitas

“La Fundación considera que esta reubicación debe traducirse en mejores condiciones de cuidado, seguimiento individualizado y garantías efectivas para la recuperación de los seres sintientes que tanto han sufrido”, afirmó el representante legal.

García Juárez mencionó que los canes fueron víctimas de maltrato animal documentado por la Fiscalía capitalina Aclaró que el traslado no extingue ni reemplaza el curso de las investigaciones ministeriales.

Traslado de los llamados franciscanitos. Mundo Patitas

“Las autoridades deben continuar con las diligencias correspondientes, deslindar responsabilidades y garantizar que los hechos documentados y comprobados no queden impunes para sentar un precedente en contra del maltrato y la crueldad animal en la Ciudad de México”, advirtió.

Finalmente, la organización precisó que facilitó en comodato el predio del Ajusco a la SEDEMA y sumó alimento y personal especializado para acompañar el resguardo de los animales.

Traslado de los llamados franciscanitos. Mundo Patitas

“Esta colaboración responde al compromiso institucional de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama con la protección animal y confirma que la prioridad debe ser siempre el bienestar de los seres sintientes, su recuperación y su incorporación a familias responsables mediante la adopción, no su devolución a condiciones que puedan poner nuevamente en riesgo su integridad”, concluyó el litigante.

Se buscó la postura del refugio Franciscano y de los abogados, ambas están pendientes.