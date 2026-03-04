CDMX tiene alta demanda hotelera para el Mundial 2026; Sectur desmiente cancelaciones

El panorama del hospedaje es sólido en la Ciudad de México de cara al Mundial de Futbol 2026 y muestra una intención de irse incrementando conforme se acerque el evento internacional, afirmó la Secretaría de Turismo local en un comunicado difundido este miércoles.

Mascota Chilanga del Mundial 2026, un ajolote con penacho multicolor, calcetas blancas, pantaloncillo y tenis verdes Cuartoscuro

La dependencia rechazó versiones de cancelaciones masivas de reservaciones y, al contrario, indicó que al momento existen datos de que la búsqueda de viajes en fechas del torneo ha aumentado en un 35 por ciento.

“El sector hotelero y el Gobierno de la Ciudad de México coincidieron en que el panorama del hospedaje es sólido y evoluciona conforme a la dinámica normal de grandes eventos internacionales, donde las reservas se ajustan gradualmente conforme avanza la venta de boletos, los calendarios de viaje y la confirmación de partidos”, señaló la dependencia.

Datos internacionales

Vista aérea del remodelado Estadio Azteca. Mexsport

Los datos internacionales de inteligencia turística muestran un aumento sostenido del interés por viajar a las ciudades sede, incluida la sede inaugural, acotó.

“Estos indicadores reflejan una tendencia global positiva en la demanda turística asociada al torneo”, señaló.

La Sectur agregó que la Ciudad de México espera recibir turistas y visitantes no sólo con boleto para los partidos, sino miles de turistas que querrán vivir el ambiente mundialista en la capital que cuenta con una gran oferta más allá del estadio, en plazas, museos, restaurantes, sitios históricos, entre otros.

El estudio Travel Insights: Football’s biggest event in 2026 de Amadeus, basado en búsquedas globales de vuelos y datos de mercado turístico, indica que las búsquedas de viajes hacia ciudades sede del Mundial han aumentado de manera significativa, con incrementos de interés particularmente en las semanas cercanas al inicio del torneo.

Aguas con las estafas Especial

Búsquedas aumentaron

“De acuerdo con este análisis: las búsquedas de viajes para el periodo previo al inicio del Mundial crecieron más de 35 por ciento; el interés de viajeros internacionales continúa aumentando conforme se acercan los partidos; las ciudades sede registran incrementos constantes en la intención de viaje y reservas aéreas”, acotó.

La dependencia afirmó que la Ciudad de México espera a millones de visitantes, pero cuenta con la infraestructura de hospedaje suficiente.

“La Ciudad de México se prepara para recibir a millones de visitantes. La capital del país cuenta con más de 63 mil habitaciones en alrededor de 800 hoteles, además de miles de opciones adicionales en la zona metropolitana, lo que garantiza capacidad suficiente para recibir a los visitantes durante el evento”, indicó.

La Sectur afirmó que trabajan de la mano con el sector hotelero.

“La Secretaría de Turismo subraya que la relación con el sector hotelero es estrecha, permanente y constructiva, y que el trabajo conjunto continuará para fortalecer la oferta turística y garantizar la mejor experiencia para visitantes nacionales e internacionales.

“La capital del país avanza con planeación, seriedad y unidad para recibir a millones de visitantes y consolidarse como una de las grandes sedes del Mundial”, puntualizó.

Agregó que también se coordina con los diferentes actores relacionados con el evento.

“La Ciudad de México mantiene una coordinación permanente y absolutamente alineada con FIFA México, HostCity, el Estadio Banorte, con el sector hotelero y con las autoridades federales y locales para garantizar la correcta operación del hospedaje durante el torneo”, indicó.

Y recordó que la capital mexicana es la única ciudad en el mundo que habrá albergado en tres ocasiones el campeonato mundial varonil de fútbol y en una ocasión el torneo femenil.

