Hoy se espera una marcha y 8 manifestaciones en CDMX

Para este miércoles 13 de mayo en la Ciudad de México se espera un día de lluvia, pero no es lo único, también se espera al menos una marcha y 8 manifestaciones que podían afectar tus traslados y horas de llegada a tus destinos. Te damos opciones viales.

MARCHA

Comunidad Politécnica

Personal administrativo y docente del Instituto Politécnico Nacional (IPN) piden los pagos de bonos atrasados.

Hora: 13:00

Lugar: Plaza de las Tres Culturas

Destino: Secretaría de Gobernación

Realizarán una marcha como parte del “Paro General de 36 horas” para entregar un pliego petitorio en el que exigen reconocimiento del movimiento estudiantil, destitución de autoridades del IPN por presuntos actos de peculado y arbitrariedades, incremento presupuestal, transparencia en ingresos y concursos de oposición, reintegración de plazas docentes vacantes, desaparición del patronato y devolución de recursos al Instituto, así como la anulación de lineamientos de sanciones administrativas.

Actividades:

10:00 hrs. Inicio del paro general en escuelas del IPN

11:50 hrs. Reunión de estudiantes de ESIME Azcapotzalco en Metro Ferrería/Arena Ciudad de México

13:00 hrs. Inicio de marcha

En apoyo se sumará el Sindicato de Estudiantes Mx, Libres y Combativas Mx, Comité Revolucionario Universitario, Unión de la Juventud Revolucionaria de México, Colectivo Sinergia y Comunidad Estudiantil de la Escuela Superior de Economía del IPN.

Además, No se descarta apoyo de docentes, trabajadores y estudiantes de UNAM y UAM.

Alternativas viales:

Avanza por Eje 1 Norte, Circuito Interior, Ricardo Flores Magón, Insurgentes Norte y Paseo de la Reforma. Evita Tlatelolco, Manuel González, Guerrero, Bucareli y Abraham González conforme avance la marcha.

MANIFESTACIONES

Colectivo “plataforma 4:20”

Hora: 12:00

Lugar: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael.

Israel Hernández Cruz se reunió con campesinos de Tetecala a quienes les ofreció su apoyo para que dicho municipio sea el primer pueblo cannábico. (Especial)

Demanda: Actividades culturales y artísticas con mesa informativa para exigir trato digno, autocultivo y posesión libre de cannabis, además de espacios compartidos en igualdad ante la ley y la creación de un Centro de Cultura Cannábica en Cuauhtémoc.

Polakas X Palestina

Hora: 11:00

Lugar: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Ciudad Universitaria.

Demanda: “Semana por Palestina”, con actividades artísticas y culturales en apoyo al pueblo palestino y para exigir un alto a la guerra en Gaza, el fin de la ocupación de territorios palestinos y la ruptura de relaciones con gobiernos que fomenten agresiones en Medio Oriente.

No se descarta apoyo de otros colectivos estudiantiles.

Unión Ciudadana Democrática

Hora: 09:00

Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela 660, Col. Granjas México.

Demanda: Solicitan incorporación a programas de vivienda.

Movimiento En Defensa Del Agua, La Tierra Y La Vida De San José Chiapa

Hora: 11:00

Lugar: Centro Nacional de Comunicación Social, Medellín 33, Col. Roma Norte.

Demanda: Rueda de prensa para rechazar el proyecto “Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar”, al considerar que se trata de un megabasurero y parque industrial autorizado sin consulta ni estudios técnicos y ambientales suficientes.

Amigos Del Refugio Franciscano

Hora: 10:00

Lugar: Juzgados de Distrito en Materia Penal, Av. Insurgentes Sur 2065, Col. San Ángel.

Demanda: Exigen frenar presuntas irregularidades y arbitrariedades en el caso del Refugio Franciscano A.C., así como el regreso de animales al refugio y una justicia imparcial.

Actividades:

Permanecerán afuera de los juzgados hasta la audiencia del 14 de mayo.

Observaciones: No se descarta apoyo de activistas y organizaciones animalistas.

Ex Trabajadores De La Extinta Ruta 100

Hora: 10:00

Lugar: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución 2, Centro Histórico.

Demanda: Exigen el pago del finiquito correspondiente a intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Asamblea General Permanente Del Pueblo De San Gregorio Atlapulco

Hora: 11:00

Lugar: Casa del Pueblo Tlamachtiloyan, Adolfo López Mateos 323, Barrio San Juan Moyotepec.

Demanda: Exigen a la Secretaría de Gestión Integral del Agua detener obras y garantizar la seguridad del pueblo ante la temporada de lluvias.

No se descartan afectaciones viales.

Como alternativas viales puedes usar la carretera México-Cuautla, avenida Tláhuac, Camino Real a San Francisco, avenida Hidalgo y calles interiores de Milpa Alta.

Maestras de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata del Edomex

Hora: Durante el día

Lugar: Palacio Nacional, Centro Histórico.

Demanda: Denuncian incumplimiento de compromisos por parte del Gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Educación, relacionados con entrega de terrenos para escuelas en Nezahualcóyotl y Amecameca, así como plazas para maestros y personal educativo.

No se descartan afectaciones viales.

Evita el primer cuadro del Centro y considera circular por Eje 1 Norte, Circunvalación, Fray Servando, José María Izazaga, Eje Central y Congreso de la Unión.

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