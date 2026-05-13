Metrobús dará servicio especial HOY para aficionados al Cruz Azul vs Chivas

Esta mitad de semana y ante la expectativa del partido de ida de las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga Mx, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, a través de Metrobús, informó que realizará una prueba operativa para ofrecer a las y los asistentes al Estadio Banorte un Servicio Especial de Apoyo en la Línea 1 y la Línea 5 de este sistema, en las estaciones Perisur y Cañaverales, también como parte del marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La tarifa durante la prueba operativa de HOY y los días 11, 17, 24 y 30 de junio, así como el 5 de julio, será la misma de $6 pesos, y la transferencia no tendrá costo ya que se validará como transbordo.

Vista de la fachada del Estadio Banorte. Mexsport

Cruz Azul vs Chivas HOY

El partido de Cruz Azul vs Chivas iniciará a las 20:00 horas; el servicio durante esta prueba operativa será de las 16:00 a las 24:00 horas y el objetivo es que las personas asistentes puedan acceder desde la estación Perisur de Línea 1 y Cañaverales de Línea 5 para descender en la Avenida Renato Leduc y transferirse de manera peatonal a la puerta 8 del recinto deportivo.

Se sabe que el ingreso será con las diferentes formas de pago con las que cuenta Metrobús: Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias de crédito o débito, relojes inteligentes y teléfonos inteligentes con tecnología NFC.

La mayoría de las 17 empresas operadoras han sido conformadas por exconductores de microbuseros que operaban esas rutas Victoria Valtierra Ruvalcaba

¿Cada cuánto pasará el Metrobús?

Los autobuses tendrán una frecuencia de paso de 15 minutos aproximadamente y partirán de la avenida Anillo Periférico en el cruce con avenida Insurgentes (en donde desemboca el acceso norte de la estación Perisur de Línea 1) y circularán hasta la primera parada en el cruce de Anillo Periférico Blvd. Adolfo Ruiz Cortines y Renato Leduc, donde se permitirá el ascenso y descenso de personas usuarias; para después continuar hasta el retorno en Parque Cuemanco para llegar a la estación Cañaverales de Línea 5.

En caso de calificar a la Final del Clausura 2026, Cruz Azul ya no podrá mantenerse como local en el Estadio Banorte. Mexsport

El servicio se brindará con unidades que tienen una capacidad de 60 a 90 pasajeros; las paradas provisionales estarán señalizadas y durante el servicio personal de Metrobús se encontrará en los puntos para encauzamiento y orientación de la población usuaria.

Esto ayudará a reducir tiempos de traslado para los asistentes al recinto deportivo y se fortalece la integración con otros medios de transporte como el Tren Ligero, además de que se distribuye de mejor manera la afluencia en las rutas existentes.

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