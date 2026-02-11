Busca Sedeco más competitividad del comercio formal en CH de CDMX

Con el desarrollo de herramientas tecnológicas con las que puedan aumentar sus ventas, contratar a más personal y ofrecer mercancías de la mejor calidad, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) busca aumentar la competitividad en los comercios formalmente establecidos.

La Sedeco expuso que es necesario impulsar a las redes sociales como un espacio clave para generar oportunidades reales Foto: Especial

Así lo comentó su titular, Manola Zabalza, quien indicó que la idea es dar más oportunidades a las más de 50 mil unidades económicas formales que operan en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Se está implementando una estrategia integral para el Centro Histórico, donde la idea es potenciar todas las virtudes que tiene el Centro. Al final, el Centro es el corazón económico del país. Tenemos más de 50 mil unidades económicas y lo que queremos es darles oportunidades y, sobre todo, darles herramientas tecnológicas para que, uno, puedan ser más competitivas, dos, puedan contratar más, tres, podamos ofrecer los mejores bienes y servicios al mayor precio y a la mayor calidad", dijo.

Han establecido mesas de trabajo

Zabalza indicó que ya se encuentran en mesas de trabajo con los diferentes grupos de empresarios del Centro Histórico.

Durante diciembre la presencia de vendedores ambulantes en el Centro Histórico aumenta de manera tradicional Cuartoscuro

Ello de manera paralela al programa de reordenamiento del comercio informal que lleva a cabo la Secretaría de Gobierno.

Y en ese sentido estamos trabajando con todas las empresarias y empresarios del Centro Histórico para hacer mesas de trabajo, entendiendo las necesidades del Centro Histórico y cómo podemos tener soluciones de innovación y de tecnología que complementen los esfuerzos que ya se están llevando a cabo", indicó.

Destacó que eventos como el Talent Land México ayudarán a que los jóvenes talentos de la capital ofrezcan herramientas tecnológicas para resolver este tipo de problemas.

*bb