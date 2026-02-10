CDMX confía en que infraestructura esté lista para el Mundial

A tres meses del pitazo de inicio, el Gobierno de la Ciudad de México confió en que la infraestructura que construye para el Mundial de futbol estará lista antes del partido inaugural, el 11 de junio.

El titular del Fondo Mixto de Promoción Turística, Carlos Martínez, indicó este martes que proyectos como la renovación del Tren Ligero, la construcción de colectores de agua residual en las inmediaciones del Estadio Azteca y la ciclovía Gran Tenochtitlán, en Calzada de Tlalpan, están muy avanzados.

Obras en CDMX rumbo al Mundial 2026. Jonás López

Mientras que otros, como el Parque Elevado de Calzada San Antonio Abad, la Línea 14 del Trolebús en su tramo Universidad–Huipulco y la rehabilitación de las colonias cercanas a la sede mundialista, avanzan y estarán listos.

Todos van a estar listos antes de que inicie el Mundial”, dijo en entrevista, luego de la presentación de la novena edición del Talent Land, que por primera ocasión tendrá su sede en la Ciudad de México.

Indicó que se invierten, al menos, 4 mil millones de pesos en estas obras.

Son inversiones que se han hecho pensadas precisamente porque tienen un impacto a largo plazo”, expresó.

Martínez confió en que en 2026 se supere la cifra récord de 15.7 millones de turistas hospedados en la capital, registrada en 2025.

La ciudad está lista y cuenta con infraestructura suficiente para recibirlos”, dijo.

En un recorrido por Calzada San Antonio Abad se observó que el parque elevado todavía se encuentra en obra civil.

Ven mayor inversión extranjera

En 2026, la Ciudad de México superará los 23 mil millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) que se consiguieron en 2025.

Así lo estimó la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Manola Zabalza, quien señaló que la inversión estará motivada por eventos internacionales como el Mundial de futbol, la Fórmula 1, la NFL y otros eventos como Talent Land México.

La Inversión Extranjera Directa fue de 23 mil millones de dólares. Con eso cerramos el año pasado con un incremento de más de 36 por ciento respecto a 2024, y lo que esperamos de la Ciudad de México para 2026 es seguir con esos números; esperamos que sea más. Todas las proyecciones que hemos hecho, la verdad, es que las hemos superado con creces, y lo que esperamos es que el Mundial sirva como escaparate de todo lo que tiene la Ciudad de México para ofrecer: es una ciudad moderna, creativa, llena de talento, culinaria y del arte”, dijo.

Consideró que la economía de la Ciudad de México es muy importante a nivel Latinoamérica.

Si la Ciudad de México fuera un país, sería la séptima economía de América Latina; estaríamos por arriba de países como Ecuador. La Ciudad de México ya es una economía muy grande, muy fuerte y muy compleja, y este tipo de eventos nos permite potenciarla; además, nos confirma que la Ciudad de México tiene todo el talento para ofrecer”, afirmó.

*mvg*