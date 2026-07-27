CDMX otorgará apoyo mensual a hijas e hijos de personas desaparecidas; estos son los requisitos

La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México publicó este lunes el procedimiento para otorgar un apoyo económico mensual de 2 mil 555 pesos a niñas, niños y adolescentes hijas e hijos de personas desaparecidas.

De acuerdo con el aviso difundido en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el beneficio forma parte de las medidas de ayuda inmediata para las familias afectadas por la desaparición de un integrante y podrá alcanzar un monto máximo de 12 mil 775 pesos.

Para acceder al apoyo, será indispensable que el reporte de desaparición tenga al menos seis meses de antigüedad y que la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México valide el caso.

La dependencia explicó que el apoyo económico continuará hasta que la persona desaparecida sea localizada con vida. En caso de que sea encontrada sin vida o permanezca sin ser localizada, el beneficio podrá mantenerse para sus hijas e hijos mientras sean menores de edad.

Asimismo, quienes ya hayan cumplido 18 años podrán seguir recibiendo el apoyo siempre que acrediten que cursan estudios universitarios de manera ininterrumpida en una institución del Sistema Educativo Nacional.

El apoyo económico continuará hasta que la persona desaparecida sea localizada con vida. En caso de que sea encontrada sin vida o permanezca sin ser localizada, el beneficio podrá mantenerse. Foto Ilustrativa/Cuartoscuro

¿Qué se necesita para solicitar el apoyo?

La solicitud deberá presentarse por escrito ante la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México por la persona tutora o quien tenga legalmente bajo su cuidado a la niña, niño o adolescente.

Los interesados deberán entregar la siguiente documentación:

CURP de la niña, niño o adolescente.

CURP de la niña, niño o adolescente. Identificación oficial vigente de la persona tutora o responsable.

Carátula del contrato de la cuenta bancaria con la CLABE para recibir el depósito.

Comprobante de estudios, cuando aplique.

Declaración de Cuidados debidamente firmada.

La publicación de estas reglas de operación ocurre después de que, el pasado 29 de abril de 2026, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se reunió con colectivos y familiares de personas desaparecidas, así como con autoridades de la Comisión de Búsqueda y representantes de los gobiernos federal y capitalino para presentar el balance anual de la estrategia de búsqueda en la Ciudad de México.