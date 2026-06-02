Lanzan campaña para promover inclusión durante Copa del Mundo

En el marco del Mes del Orgullo y como parte de las acciones preparatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México presentó la campaña “En este Mundial todos los colores juegan”.

Se trata de una estrategia que busca promover la inclusión, respeto a los derechos humanos y la prevención de la violencia y la discriminación hacia la población de la diversidad sexual.

La iniciativa se desarrollará durante todo junio y forma parte de las acciones institucionales con las que la capital del país se prepara para recibir a miles de visitantes durante la justa mundialista, con mensajes de respeto, igualdad e inclusión, especialmente entre las personas jóvenes, que es el grupo poblacional que más frecuentemente solicita apoyo al organismo.

Durante la presentación de la campaña, directivos del Consejo Ciudadano advirtieron que, pese a los avances en el reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual, persisten problemáticas como la violencia, los conflictos familiares y discriminación.

Diversas solicitudes de ayuda

Y es que, de enero de 2020 a mayo de 2026 el organismo brindó atención a cinco mil 939 personas de la comunidad LGBTI+; de las cuales, los conflictos de pareja fueron la principal causa de atención, al representar el 19 por ciento de los casos.

Le siguieron los problemas familiares, con 16 por ciento; las situaciones de violencia, con 12 por ciento; los problemas emocionales, con nueve por ciento y los reportes relacionados con posibles delitos, con seis por ciento.

Según datos del programa Diversidad Segura, las personas jóvenes concentran además la mayor demanda de apoyo. El 38 por ciento de quienes solicitaron atención tenían entre 18 y 30 años de edad, mientras que el 20 por ciento correspondió al grupo de entre 31 y 40 años.

Estos indicadores evidencian la necesidad de fortalecer y ampliar los espacios de atención especializada, señaló el secretario ejecutivo del Consejo Ciudadano, Ramón Beltrán Arellano.

Tan sólo entre 2025 y lo que va de 2026 atendimos mil 430 reportes. Detrás de cada llamada y cada mensaje hay una persona que busca apoyo, orientación o protección. Nuestro compromiso es que ninguna persona enfrente sola situaciones de violencia, discriminación o vulneración de derechos”, afirmó.

Las estadísticas también muestran la confianza que la comunidad ha depositado en los canales de atención remota del organismo.

Durante 2025 y los primeros meses de 2026, nueve de cada diez solicitudes de apoyo se realizaron a través de estos mecanismos: 48 por ciento mediante llamadas telefónicas y 42 por ciento por medio del Chat de Confianza.

Las personas encuentran en el Consejo un espacio cercano, gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, para recibir apoyo psicológico, orientación jurídica y acompañamiento”, destacó la directora general de Atención Ciudadana del Consejo, Gabriela González García.

Como parte de la campaña, el organismo recordó que mantiene activa la Línea de Seguridad y Chat de Confianza, 55 5533 5533, así como la Línea y Chat Nacional Diversidad Segura, 800 000 5428, que ofrecen atención psicológica y jurídica gratuita, confidencial y permanente para cualquier persona que requiera apoyo.