Por segunda vez en la semana, se suspende el servicio en un tramo del Tren Ligero

Por segunda ocasión en una semana, estaciones del Tren Ligero quedaron sin servicio.

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó a las 19:15 horas que una rama cayó sobre el cable conocido como catenaria en la interestación Huipulco – Xomali.

Por lo que fue suspendido el servicio con trenes en el tramo de Estadio Azteca a Xochimilco.

El servicio se suspendió en las estaciones Huipulco, Xomali, Periférico, Tepepan, La Noria, Huichapan Francisco Goitia y Xochimilco.

Autobuses de la RTP sustityueron el servicio de trenes en el tramo afectado.

Por la noche personal del STE realizaba trabajos para retirar la rama.

El lunes una falla en el cableado del Tren Ligero dejó fuera de servicio durante unas tres horas el tramo Estadio Azteca a Xochimilco.