Vecinos de Xoco acusan a abogado de presuntas extorsiones y acarreo político

El abogado Arturo Aparicio Velázquez (CURP AAVA900906HDFPLR04), quien se presenta como integrante del Colectivo Claudia Cortés y “representante legal” del pueblo originario de Xoco, ha sido señalado en redes sociales por residentes que lo acusan de presuntas prácticas de extorsión y de utilizar causas vecinales con fines políticos y económicos.

En mayo y junio de 2022, diversas publicaciones en Facebook y X difundieron mensajes como: “Arturo Aparicio, los vecinos de Xoco no te quieren cerca”; “El supuesto abogado Arturo Aparicio es cercano a René Rivas y busca sacar tajada de la grilla en Xoco”; y “El pueblo originario de Xoco denuncia que no representa a nadie y se deslinda de cualquier acción que emprenda”. Los señalamientos provienen de cuentas que se identifican como habitantes de la zona.

Algunos vecinos también lo responsabilizan de haber presuntamente “acarreado gente que no es de Xoco” durante protestas relacionadas con la nueva plaza pública, así como de participar en conflictos vinculados con proyectos como el Estadio Azteca, Mítikah, Presa Anzaldo y Baja California 370. En las publicaciones se le describe como “grillero profesional” y se cuestionan posibles intereses detrás de su activismo.

Aparicio se ha pronunciado en medios y redes sociales como activista contra la gentrificación y plataformas como Airbnb, y ha denunciado presunto acoso por parte de desarrollos inmobiliarios. Sin embargo, en Xoco persisten críticas de quienes afirman no sentirse representados por él.

René Rivas, mencionado en algunas de las publicaciones, es funcionario del Gobierno de la Ciudad de México y ex candidato al Poder Judicial. Ambos son egresados de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Hasta el momento, no se ha informado de resoluciones oficiales sobre las acusaciones difundidas en redes sociales. Vecinos consultados piden a la Alcaldía Benito Juárez y a autoridades capitalinas revisar la situación y garantizar que cualquier representación legal responda efectivamente a los intereses de la comunidad.

