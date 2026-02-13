Instalan “Jardín del Buen Amor” en el Zócalo; habrá serenatas para los enamorados

En el Zócalo capitalino se trabaja a marchas forzadas para tener listo el llamado “Jardín del Buen Amor”, con la instalación de velaría multicolores, que servirán de escenario para que, a partir de este sábado 14 de febrero Día de San Valentín y hasta el 22 de febrero, parejas, grupos de amigos, familias y turistas disfruten de diversas actividades culturales y artísticas, como serenata gratuitas y la proyección de películas.

Empleados de las secretarías de Cultura y de Obras continuaban este viernes preparando los escenarios donde, el sábado y domingo, se presentarán tríos y mariachis a partir de las 16:00 y hasta las 18:00 horas.

El domingo 22 de febrero, también habrá serenatas gratuitas.

En el denominado “Jardín del Buen Amor”, a partir del domingo 15 y durante toda la semana, se realizará un ciclo de cine al aire libre con funciones gratuitas, a las 18:30 horas, con películas para todo público.

Ambulantes aprovechan fecha

Los detalles los dio a conocer la Jefa de Gobierno Clara Brugada, en una conferencia de prensa en el Zócalo capitalino, mientras trabajadores continuaban con la instalación de los escenarios.

Foto: Hilda Castellanos | Excélsior

Para dar paso a los trabajos, este viernes la plancha del Zócalo se encuentra totalmente cercada por vallas tubulares y con entrada controlada por policías capitalinos.

Mientras, en calles aledañas al primer cuadro de la ciudad, cientos de vendedores ambulantes colocaron su mercancía alusiva a la fecha, ofertan desde peluches, globos metálicos, arreglos de flores artificiales, chocolates y dulces.

Proyección de películas

Como parte de las actividades programadas en el Zócalo, el sábado 21 de febrero se llevará a cabo el primer Festival “Ciudad de México, corazón de las lenguas y culturas indígenas”, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna.

El encuentro, organizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (Sepi), tendrá un horario de 12:00 a 20:30 horas.

*DRR*