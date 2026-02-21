No se dará marcha atrás contra la inseguridad en CDMX: Brugada

En la Ciudad de México (CDMX) no se dará marcha atrás ante la inseguridad y se reforzarán las acciones contra los delitos que más afectan a los capitalinos, que son los homicidios dolosos y la extorsión, advirtió la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Este año, además de combatir la delincuencia y a quienes cometen estos delitos, una tarea y un eje fundamental será la lucha frontal contra la extorsión. Es uno de los temas más importantes en los que vamos a coordinarnos y a trabajar para garantizar la paz y la seguridad en la Ciudad de México”, afirmó.

Durante la graduación de 507 elementos policiales que se integran a diversas corporaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la mandataria capitalina, acompañada del secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, destacó que el eje frontal de la lucha contra la delincuencia es la Policía capitalina.

Por ello, se comprometió a continuar con la capacitación de sus elementos.

En 2025 se formaron y capacitaron mil 661 policías, y para este año la meta es capacitar en la Unipol a dos mil 500 elementos, “para que cada vez más esta gran Ciudad de México pueda tener el mejor cuerpo policial”, dijo.

En total, fueron 282 hombres y 225 mujeres quienes este sábado recibieron su insignia, de diversas generaciones, y que se suman a la Policía de Proximidad, con perfil de analista, táctico e investigador; así como policías penitenciarios y cadetes que inician su carrera como policías de la Ciudad de México.

Convoca a policías a ser ‘agentes constructores de paz’

La jefa de Gobierno convocó a los graduados a convertirse en “protagonistas de las comunidades y barrios”, a conocer el territorio y a ser “agentes constructores de paz”.

En un tono enfático, advirtió que en la corporación no hay espacio para prácticas indebidas.

No queremos corrupción, no queremos ineficacia, no queremos simulación; queremos convicción y valores. Siempre con honestidad, siempre sirviendo a la población”, sostuvo. Y añadió: “Son parte ya de la mejor policía del país, que es la de la Ciudad”.

Clara Brugada afirmó que la corporación ha permitido mantener los índices delictivos a la baja y ejemplificó que los delitos de mayor impacto registran una disminución de 16.25 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

El homicidio doloso —“el delito que más duele”, dijo— bajó más de 10 por ciento, mientras que las víctimas de este ilícito disminuyeron cerca de 20 por ciento.

Queremos que estas grandes disminuciones se reflejen también en la percepción de la población”, señaló, desde la Puerta de los Leones y teniendo como fondo el Altar a la Patria, en el Bosque de Chapultepec.

Llama a atender el código de honor

Brugada insistió en su llamado a los graduados a atender el código de honor.

Hoy estos jóvenes se erigen como constructores de paz y como facilitadores del acceso de todas las personas al pleno ejercicio de los derechos humanos, garantes del orden público, de la convivencia pacífica y del cumplimiento de la ley”, exclamó en el evento el jefe de la Policía capitalina.

La historia de los bien llamados Niños Héroes es el recordatorio para nuestros nuevos policías de que el amor por nuestro país y por nuestra ciudad es un compromiso ineludible que se renueva y se refrenda trabajando cada día directamente con la comunidad”, agregó.

Este día también se graduaron 106 elementos que se incorporan al servicio profesional de carrera del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, y 44 servidoras y servidores públicos de la SSC que concluyeron el curso de mandos habilitados.

*mvg*