CDMX se acerca al Mundial con delitos a la baja: Clara Brugada

“Nos acercamos al Mundial y la Ciudad de México sigue bajando su incidencia delictiva”, afirmó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, al encabezar la presentación del Informe de Seguridad al mes de febrero de 2026.

Dijo que el mes pasado la incidencia de homicidios en la CDMX registró una disminución del 22 por ciento, respecto al mismo periodo de 2025.

Mi gobierno sigue empeñado en erradicar la violencia y combatir a las bandas del crimen organizado”, expresó Brugada al dar a conocer que en febrero pasado se registraron 1.8 delitos al día.

Estos resultados son los mejores que se tienen desde que inició esta administración”, enfatizó desde la UPC del sector Iztaccíhuatl, en la alcaldía Iztacalco.

Agregó que el robo de vehículo con violencia mostró una reducción del 44 por ciento respecto a 2025.

Desarticulan células delictivas en CDMX

Clara Brugada, jefa de gobierno. Especial

Destacó además la disminución de la incidencia delictiva en todas las alcaldías y dijo que la coordinación con los alcaldes es “básica”.

Asimismo, celebró que en lo que va de su administración se ha logrado desarticular 46 células delictivas en la ciudad.

Todo ello, previo a realizar un operativo de seguridad en el sector Iztaccíhuatl, acompañada de la alcaldesa Lourdes Paz, del secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, y de la fiscal, Lourdes Paz.

*mvg*