Restaurante con terraza en Zócalo CDMX cobra 20% extra por ‘vista turística’

Un restaurante con terraza en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) fue exhibido por unos jóvenes a quien la mesera les agregó en su cuenta un cargo de 20% extra, esto, por la ‘vista turística’ a Palacio Nacional.

Las imágenes fueron difundidas a través de la cuenta de TikTok @elzorrodj, en donde el usuario mostró la cuenta del restaurante con el cargo adicional, en donde se veía también un cobro de 20% por la propina.

En otro video, el usuario aclaró que lo que le estaban cobrando en la cuenta era, 20% por la propina, pero también la misma cantidad por la ‘vista turística’.

Cargo por ‘vista turística’ en terraza del Zócalo

Denuncian abusos en terraza en el Zócalo. Especial

En el video se observa cómo al revisar la cuenta, el joven que la recibió cuestiona el incremento del monto debido al 20% agregado.

En un inicio el comensal reclamó y dijo que no iba a pagar eso porque la propina en México era opcional y además le estaban cobrando también por la ‘vista turística’ al Zócalo capitalino.

Por favor, 20%, es opcional mi reina, y aquí se está cobrando. Claro que no voy a pagar un servicio. Me están cobrando una vista. Es la primera vez que me cobran una vista. Es ridículo”, dijo el joven a la mesera.

La mesera argumenta que ese es el cobro de la propina y que ese es opcional.

Si no quieres dejar no pasa nada”, enfatiza la trabajadora del restaurante.

Cuenta muestra cobro

Vista Especial

El usuario que fue víctima del cobro por ‘vista turística’ mostró una imagen de la cuenta que le dieron en el restaurante en cuestión en el Zócalo de la CDMX.

En el papel se observa que pagó 2,300 pesos por nueve cervezas y abajo se detalla otro servicio, el de ‘vista turística’, por una cantidad de 100 pesos por cada comensal, es decir, en total fueron 300 pesos por la panorámica a la Plaza de la Constitución.

Abajo también se observa un agregado de 20% a la cuenta por el servicio de la mesera.

¿Es obligatoria la propina en México?

No. En México la propina no es obligatoria.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lo ha aclarado varias veces.

Lo que dice la Profeco

La propina es una gratificación voluntaria, que el cliente decide si quiere dar o no.

Ningún restaurante, bar, hotel o establecimiento puede obligarte a pagarla.

Tampoco pueden incluirla automáticamente en la cuenta sin tu consentimiento .

Esto se basa en el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que prohíbe prácticas comerciales coercitivas o abusivas contra los consumidores.

Si te quieren cobrar la propina a fuerza

Tienes derecho a:

Pedir que la quiten de la cuenta.

Pagar solo el consumo real .

Denunciar al establecimiento ante Profeco si insiste en cobrarla.

Lo que sí es costumbre

Aunque no es obligatoria, en México suele dejarse entre 10% y 15% cuando el servicio fue bueno.

