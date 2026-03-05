Aclara el Metro CDMX qué son los nuevos equipos colocados en las entradas

Los equipos recién instalados en los accesos de la estación Zócalo Tenochtitlán de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México han llamado la atención de propios y extraños, el STC detalló que se trata de gabinetes de alimentación eléctrica.

Se trata de equipos que abastecen de energía a las 20 puertas de acceso continuo que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) instaló en esta estación. El organismo ACLARÓ que NO se trata de arcos detectores de metales y otros objetos. El STC instalará este tipo de gabinetes en las estaciones donde haya puertas de acceso continuo.

Equipos en el Metro. Jonás López

Confusión al ver los equipos

Luego que ayer el Sistema de Transporte Colectivo (STC) instaló dichos objetos en la estación Zócalo Tenochtitlán de la Línea 2 del Metro, se creyó que eran arcos detectores de metal y que formaban parte del programa de modernización de accesos y reforzamiento de la seguridad.

Los equipos fueron instalados donde también se han colocado puertas de acceso continuo para garantizar la accesibilidad de personas discapacitadas y de talla pequeña.

Se creyó que los arcos detectores eran parte del reforzamiento de la seguridad de cara al Mundial de Futbol que inicia el 11 de junio.

¿Para qué sirven los arcos detectores?

Equipos en el Metro. Especial

Para detectar objetos metálicos que pueda portar un usuario, como armas blancas (cuchillos, navajas) o armas de fuego, antes de que entren a las instalaciones.

Auxiliar a la seguridad para identificar posibles riesgos y proceder a la revisión de bolsas, mochilas o pertenencias si se activa el detector.

Prevenir delitos o agresiones que pongan en riesgo a otros usuarios o al personal de.

¿Qué pueden detectar?

Los detectores de metales están diseñados para notar la presencia de objetos metálicos de cierta masa o forma, por ejemplo:

Armas blancas metálicas (cuchillos, navajas)

Pistolas u otras armas de fuego

Algunos objetos duros metálicos que podrían usarse como armas

No están hechos para detectar sustancias químicas, explosivos o drogas por sí mismos (eso requeriría otro tipo de escáner o técnica).

*bb