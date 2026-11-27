La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México llevó a cabo cuatro cateos en diversas alcaldías, en las que fueron detenidas seis personas, se aseguraron diversas dosis de drogas, también se decomisaron armas de fuego, cartuchos, celulares y una báscula.

En las intervenciones, realizadas en Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Iztapalapa y Venustiano Carranza, también participaron elementos de Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN).

Foto: SSC

Tras denuncias ciudadanas que alertaban sobre inmuebles posiblemente utilizados para almacenar y distribuir narcóticos, los efectivos realizaron trabajos de investigación que permitieron identificar cuatro domicilios ubicados en las alcaldías mencionadas, por lo que se implementaron despliegues operativos simultáneos, en los que se actuó sin uso de violencia, en estricto apego a los protocolos de actuación policial y uso de la fuerza”.

Cateo en Álvaro Obregón

El cateo realizado en la alcaldía Álvaro Obregón se llevó a cabo en la colonia Jalalpa Tepito Segunda Ampliación, en un domicilio localizado en la calle Poniente Fortín, en el lugar fueron detenidos dos hombres de 23 y 19 años de edad y aseguraron 110 bolsitas con posible cocaína y 33 con aparente marihuana.

Intervención en Azcapotzalco

Otro cateo se llevó a cabo en la colonia Ex Hacienda El Rosario, de la alcaldía Azcapotzalco, en donde las autoridades intervinieron una vivienda en la calle Manuel Salazar.

Foto: SSC

El operativo terminó con la detención de dos personas: un hombre de 70 años y a una mujer de 67 años, también se aseguraron 108 envoltorios con probable cocaína, 38 bolsitas con posible marihuana y dos teléfonos celulares.

Tercer cateo

En el caso del cateo en Iztapalapa, se realizó en la calle Mártires de Cananea, colonia Consejo Agrarista Mexicano, la intervención permitió la detención de un hombre de 29 años.

También se aseguraron dos armas de fuego con cargadores, 74 cartuchos útiles, 10 bolsas de plástico de diferentes tamaños, siete envoltorios y una bolsa grande con probable cocaína, así como 131 bolsitas con aparente marihuana.

Foto: SSC

Cateo en colonia Simón Bolívar

El otro cateo se llevó a cabo en la calle Esterlinas, de la colonia Simón Bolívar, en la alcaldía Venustiano Carranza, la policía capitalina detuvo a un hombre de 36 años y aseguraron 16 bolsas de plástico transparente con posible marihuana y una báscula gramera.

Luego de terminar los cuatro cateos, los inmuebles fueron sellados y quedaron bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones.