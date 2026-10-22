Difieren por cuarta ocasión audiencia contra Lex Ashton por ataque en CCH Sur

Por cuarta ocasión fue diferida la audiencia judicial relacionada con el caso de Lex Ashton, señalado por el ataque ocurrido en septiembre de 2025 en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que dejó a un alumno sin vida y un empleado lesionado.

De acuerdo con los abogados del imputado, la próxima audiencia fue programada para el 18 de noviembre, por lo que el procedimiento judicial tendrá que esperar casi cuatro semanas para continuar.

El nuevo aplazamiento prolonga el desarrollo del proceso penal relacionado con los hechos registrados en el plantel universitario, que derivaron en una investigación contra el joven identificado como Lex Ashton.

CCH Sur Especial

Con esta determinación, suman cuatro las ocasiones en que se ha diferido la audiencia, mientras la siguiente fecha establecida por la autoridad judicial será clave para conocer los avances del procedimiento.

Hasta el momento, la información disponible no precisa las razones específicas que motivaron este cuarto diferimiento ni las circunstancias procesales que deberán resolverse en la próxima comparecencia.