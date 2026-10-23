Caos en Línea A del Metro; varias estaciones sin servicio hasta nuevo aviso

Esta mañana se registra tremendo caos en varias estaciones de la Línea A del Metro, el servicio presenta afectaciones, los trenes únicamente circulan de Pantitlán a Canal de San Juan y de Santa Marta a La Paz, en ambos sentidos.

El tramo de Canal de San Juan a Santa Marta permanece sin servicio, por lo que los usuarios tienen que continuar su viaje en autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que ya realizan recorridos especiales entre ambas estaciones, tanto de ida como de regreso.

El metro informó en sus redes sociales que las unidades de apoyo pueden abordarse en el paradero de Santa Marta. Mientras tanto, trabajadores del Metro continúan con las labores para recuperar la circulación en toda la línea.

Las autoridades no han informado a qué hora quedará restablecido el servicio por completo.