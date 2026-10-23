Marchas y manifestaciones colapsarán calles de CDMX hoy viernes

Este viernes en la Ciudad de México están previstas dos marchas, 10 manifestaciones, además de varias rodadas y eventos de esparcimiento. Las zonas con mayor afectación serán Paseo de la Reforma y el Centro Histórico durante la mañana, mientras que al mediodía habrá actividad en Coyoacán, Tlalpan, Doctores, Avenida Universidad e Iztapalapa.

MARCHAS

Trabajadores del Seguro Social

Desde temprano integrantes de la Sección XXXII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social se reunirán en el Ángel de la Independencia para después caminar rumbo al Zócalo capitalino.

Personal de salud y agremiados del SNTSS se movilizan para exigir una mejora salarial y mejores condiciones laborales. Cuartoscuro

En el marco del Día de la Médica y el Médico realizarán su tradicional marcha en silencio bajo la consigna “Mucho decimos, nada escuchan”. Piden un aumento del 10 por ciento al salario tabular, mejores condiciones para jubilarse, medicamentos y material médico suficientes, equipo adecuado y contratación de más personal.

Utiliza Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Ribera de San Cosme, José María Izazaga o Eje 1 Norte, dependiendo del avance del contingente.

Estudiantes de la UAM

A las 12:00 horas, estudiantes se reunirán en la UAM Xochimilco, sobre Calzada del Hueso, para después movilizarse hacia la Rectoría General de la universidad, ubicada en Canal de Miramontes.

Es la cuarta amenaza de bomba que se realiza a la UAM Xochimilco en un año.

Los jóvenes exigen respuesta a su pliego petitorio, que incluye el funcionamiento completo de la biblioteca, insumos en sanitarios, internet libre, mantenimiento de instalaciones deportivas y mejoras en el Centro de Lenguas Extranjeras.

Pueden utilizarse Avenida Cafetales, Calzada de las Bombas, División del Norte, Periférico Sur o Acoxpa.

MANIFESTACIONES

Vecinos de Tepepan

A las 9:00 horas habrá protesta en dos puntos de Santa María Tepepan, Xochimilco: Guadalupe I. Ramírez y Nicolás Bravo, así como 5 de Mayo y 16 de Septiembre.

Los vecinos piden una revisión sanitaria y la clausura de una empresa dedicada al almacenamiento de productos perecederos. Denuncian malos olores, condiciones insalubres y una plaga de moscas que, aseguran, ya afecta a viviendas y negocios de la zona. No se descartan afectaciones viales.

Como alternativas están Periférico Sur, Prolongación División del Norte y Avenida 20 de Noviembre.

Víctima de presunto abuso sexual

A las 10:00 horas habrá una protesta frente al Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, en Niños Héroes 119, colonia Doctores. La movilización busca que se revise de manera imparcial la resolución que determinó no vincular a proceso y cerrar un caso de presunto abuso sexual. Podrían sumarse colectivas feministas.

Para evitar la zona pueden utilizarse Dr. Vértiz, Avenida Cuauhtémoc, Eje Central y Fray Servando Teresa de Mier.

Trabajadores del IEMS

A las 11:00 horas, integrantes del sindicato del Instituto de Educación Media Superior estarán frente a la Subsecretaría de Educación Media Superior, en Avenida Universidad 1200, colonia Xoco. La protesta será en defensa de su modelo educativo y de su contrato colectivo de trabajo. No se descartan complicaciones a la circulación sobre Avenida Universidad.

Como alternativas están División del Norte, Avenida México-Coyoacán, Río Churubusco e Insurgentes Sur.

Trabajadores de la salud

También a las 11:00 horas, integrantes de la Coalición Nacional de Trabajadores de Salud estarán frente al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en Diagonal 20 de Noviembre 275, colonia Obrera. Realizarán una protesta artístico-cultural denominada “En México no hay justicia para la salud”. Entre sus demandas están mejores condiciones laborales, medicamentos suficientes, transparencia en la compra de insumos y mantenimiento adecuado de hospitales.

Para evitar la zona pueden utilizarse Fray Servando, Eje Central, José María Izazaga y Eje 2 Sur.

Estudiantes de Prepa 8

A las 11:00 horas habrá protesta en la Escuela Nacional Preparatoria 8, en Lomas de Plateros, Álvaro Obregón.

Prepa 8 UNAM Cuartoscuro

Los estudiantes piden la destitución de profesores señalados por presunto acoso sexual, agresiones y otras conductas abusivas. También reclaman mayor seguridad dentro y alrededor del plantel.

Como alternativas están Periférico, Avenida Revolución, Barranca del Muerto y Río Mixcoac.

Estudiantes de la UPN

A las 12:00 horas, estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional se concentrarán en la Unidad Ajusco, sobre la carretera Picacho-Ajusco. Piden diálogo con las autoridades para resolver problemas administrativos y de infraestructura, además de mayor seguridad y atención a denuncias de violencia de género. No se descarta que bloqueen vialidades como medida de presión.

Para evitar Picacho-Ajusco pueden utilizarse Periférico Sur, Boulevard de la Luz y caminos locales de la zona, dependiendo del destino.

Plataforma 4:20

Desde las 12:00 horas habrá actividades en tres puntos: Monumento a la Madre, División del Norte y Avenida Cuauhtémoc, así como Gran Canal y Circuito Interior. Habrá recolección de firmas, información sobre derechos cannábicos, charlas sobre legislación y talleres de reducción de riesgos.

Para el Monumento a la Madre pueden utilizarse Reforma y Circuito Interior; en Narvarte, Dr. Vértiz o Eje 5 Sur, y para Gran Canal, Eduardo Molina o Congreso de la Unión.

Colectiva Minerva

A las 13:00 horas, integrantes de esta colectiva estarán frente a los Juzgados Penales de la CDMX, en Dr. Lavista 114, colonia Doctores. Exigen justicia para una mujer víctima de violencia familiar y que el presunto responsable enfrente un proceso conforme a la ley. Podrían sumarse otras colectivas feministas.

Como alternativas están Dr. Vértiz, Avenida Cuauhtémoc, Eje Central y Fray Servando.

Unión General de Trabajadores de México

A las 16:00 horas se concentrarán frente a oficinas de la Secretaría de Gobierno, en Lucas Alamán 122, colonia Tránsito. Los trabajadores piden mejores condiciones laborales, salarios justos e insumos suficientes para realizar sus actividades. No se descartan afectaciones a la circulación.

Para rodear la zona pueden utilizarse Fray Servando, Eje 2 Sur, Calzada de Tlalpan y Circunvalación.

Padres de familia de la primaria Villa Estrella

Durante el día habrá presencia de padres de familia en Javier Rojo Gómez y Ermita Iztapalapa, colonia San Pablo. Piden que se cancele la solicitud de cambio de plantel del director de la primaria, pues aseguran que detrás de la decisión existen conflictos de intereses. Podrían registrarse afectaciones viales.

Como alternativas están Eje 5 Sur, Eje 6 Sur, Avenida Tláhuac y Periférico Oriente.

RODADAS

Por la tarde y noche habrá varias rodadas. A las 18:00 horas saldrá una ciclista desde Tláhuac rumbo a las figuras luminosas de Reforma y a las 18:15 otra partirá de San Juan Ixtayopan hacia Xochimilco.

A las 19:00 horas habrá motociclistas desde Iztapalapa rumbo al Estado de México; a las 19:30, una rodada en patines desde la Alameda Central hacia la Roma Sur. Más tarde habrá recorridos ciclistas hacia Tlaxcoaque y, a las 21:15 horas partirán de esa plaza rumbo a Portales Norte.

EVENTOS DE ESPARCIMIENTO

Fobia estará a las 20:00 horas en el Palacio de los Deportes; La Malinche, a la misma hora en Frontón México; Andrés Obregón, a las 20:30 en el Auditorio Nacional; Alizzz, en el Pabellón Oeste; El Rey León, en Teatro Telcel; La Arrolladora Banda El Limón, a las 21:00 en la Arena Ciudad de México, y Jessie Ware, a la misma hora en el Teatro Metropólitan.

Además, continúan la Feria Nacional del Mole, el Festival de Flores de Cempasúchil, los Alebrijes Monumentales y el Festival del Terror. También arrancan la feria Paquiliztli en el Monumento a la Revolución y las Esculturas Luminosas Monumentales de Día de Muertos sobre Paseo de la Reforma.

En deportes, Atlante recibe al Atlético de San Luis en el Estadio Banorte.