Agresor de recepcionista no enfrentará proceso por tentativa de feminicidio

Un juez de control reclasificó de feminicidio en grado de tentativa a lesiones calificadas agravadas el delito imputado a Octavio “N”, empresario señalado por agredir a golpes a una recepcionista del hotel Park Life Paradox, ubicado en Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México.

Durante una audiencia celebrada este jueves, la autoridad judicial determinó vincular a proceso al imputado por el delito reclasificado y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Pese al cambio en la clasificación jurídica de los hechos, el juez determinó que continuará vigente la medida cautelar de prisión preventiva justificada, impuesta en una audiencia anterior, por lo que el acusado permanecerá privado de la libertad mientras avanza el procedimiento penal.

El caso se originó por la agresión contra una trabajadora del hotel Park Life Paradox, ubicado sobre avenida Santa Fe, ocurrida la noche del 29 de junio de 2026.

De acuerdo con los antecedentes difundidos sobre el caso, el empresario habría sostenido una discusión con la recepcionista, durante la cual presuntamente le quitó dos teléfonos y los arrojó al suelo. Posteriormente, la habría golpeado en repetidas ocasiones mientras la insultaba.

Las imágenes de la agresión fueron difundidas públicamente y provocaron indignación, además de dar pie a una investigación de las autoridades capitalinas.

Inicialmente, Octavio “N” era requerido por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa. Sin embargo, con la resolución emitida este jueves, el juez determinó que el proceso continúe bajo la clasificación de lesiones calificadas agravadas.

El imputado fue entregado a las autoridades mexicanas el 16 de octubre, en la garita fronteriza de Tijuana, Baja California, luego de permanecer bajo custodia de autoridades estadounidenses.

De acuerdo con información publicada previamente, fue detenido en San Diego, California, cuando presuntamente intentaba ingresar de manera irregular a Estados Unidos por vía marítima. Posteriormente, un juez estadounidense determinó su deportación.

Tras su entrega, agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra para que enfrentara el procedimiento penal en la Ciudad de México.