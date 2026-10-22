Agreden con piedras y palos a personal de Cuauhtémoc durante operativo en la  Obrera

Personal de la alcaldía Cuauhtémoc fue agredido con piedras y palos durante un operativo de recuperación del espacio público en la colonia Obrera, donde se buscaba retirar puestos que obstruían banquetas e impedían el libre tránsito peatonal, informó la demarcación.

Los hechos ocurrieron este jueves 22 de octubre, durante un dispositivo encabezado por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, luego de que vecinos reportaran la ocupación de espacios destinados al paso de peatones.

De acuerdo con la tarjeta informativa de la alcaldía, el operativo comenzó en la calle Simón Bolívar, donde personal de Vía Pública inició el retiro de puestos instalados sobre las banquetas.

La autoridad señaló que, desde el inicio de las acciones, se estableció diálogo con los comerciantes y se les ofreció una mesa de trabajo para atender sus inquietudes, al tiempo que se les planteó la necesidad de garantizar el tránsito peatonal y cumplir con las disposiciones de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

Ante la presencia de los trabajadores, algunos comerciantes levantaron sus puestos y los ingresaron a propiedades privadas.

Sin embargo, más adelante, en la calle Fernando Ramírez, se registraron agresiones contra el personal de la alcaldía. Debido a la situación, los equipos operativos se replegaron hacia la esquina de Efrén Rebolledo y Simón Bolívar, donde continuaron los ataques contra trabajadores y vehículos oficiales.

Ante el incremento de las agresiones, la alcaldesa y su equipo se retiraron del lugar.

La alcaldía Cuauhtémoc indicó que continuará con las acciones para recuperar y ordenar el espacio público, con el objetivo de atender las quejas vecinales por la obstrucción de banquetas y garantizar la movilidad peatonal.

Asimismo, sostuvo que privilegiará el diálogo con los comerciantes, en busca de conciliar el derecho al trabajo con el de la ciudadanía a transitar libremente por las calles de la demarcación.