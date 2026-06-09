Liberan a Tania Flores; acusan "trampa legal" de su ex para arrebatarle a sus hijas

Tania Flores, quien el lunes pasado fue detenida por dos elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México afuera del colegio de sus hijas en Coyoacán por el delito de maltrato animal, mientras su exesposo se llevaba a las niñas, fue liberada ayer por la noche del penal Santa Martha Acatitla.

En entrevista con Excélsior, su abogada Brenda Salas expresó que la expareja, Ricardo de la Sela, "ya había intentado llevarse a las niñas en varias ocasiones” y luego usó la denuncia por maltrato animal como una estrategia.

“Un día en diciembre del año pasado, él se las quiso arrebatar afuera del colegio. Tania me marcó y yo le pedí que se fuera a la casa con las niñas”, recordó Salas, quien es abogada con perspectiva de género e infancia y miembro de la red de abogadas Nigulha.

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En entrevista con Excélsior, la expareja de Tania, Ricardo de la Sela, expresó: “No me las intenté llevar. De hecho, estaba esperando a Tania y ni siquiera me entregaron a las niñas. En diciembre yo tenía el mismo derecho que la mamá, no había ni guarda y custodia provisional para nadie”.

En otro caso, ocurrido este año, Ricardo llegó “con elementos de seguridad a la casa de Tania. Llegaron a golpear la puerta y a gritar; ‘¡Ábreme, ésta es mi casa me voy a llevar a mis hijas!'

Tania me llamó, me puso en altavoz y le dije a Ricardo ‘lo que estás haciendo es violencia, no puedes hacer eso’ y él me respondió ‘tú no me vas a decir qué hacer”, recordó la abogada.

Cuestionado por estos hechos, Ricardo comentó: “nunca golpeé la puerta, está desde el principio el video. Cuando llegó la patrulla, solicité apoyo de la policía, marqué al 911 cuando vimos que el perro estaba abandonado en el roof garden y, de acuerdo al peritaje, tenía más de 6 días sin agua ni comida”.

Sin embargo, la abogada Salas expresó que “entre las consecuencias de la falta de pensión –pues el último pago de pensión de Ricardo a Tania fue en febrero pasado por sólo mil pesos– evidentemente fue notable en la calidad del alimento para el perro”.

La abogada detalló que después de ese incidente, le recomendó a Tania irse de allí y poner una denuncia contra Ricardo.

“Se lo dije porque ella necesitaba tener medidas de protección de inmediato”, señaló.

Al irse a poner la denuncia, Tania dejó a las niñas con su mamá y al perro Chulo, un bulldog francés. Lo llevó a la guardería “y fue entonces que a Ricardo se le hizo muy fácil poner una denuncia por maltrato animal”, dijo Salas.

El lunes pasado, poco antes de las tres de la tarde, dos elementos de la Fiscalía capitalina jalonearon, esposaron, arrastraron a Tania y la subieron a una patrulla.

Llevaban una orden de aprehensión por maltrato animal. Y justo cuando la subían a la patrulla, Ricardo se llevó a las niñas.

Se las llevó al búnker de la Fiscalía y hasta allá llegó la abogada, quien comentó: “Evidentemente esto fue súper planeado, comprado, porque cuando llegamos él estaba dentro de la Fiscalía como si nada”.

Después de varios esfuerzos, la abogada logró demostrar que Tania ya tiene la guarda y custodia de las niñas y las pudo recuperar.

Ayer en Santa Martha Acatitla hubo una audiencia donde le dictaron el auto de libertad a Tania y la liberaron.

Ricardo insistió a este diario en que la denuncia por maltrato animal es legítima porque “el perro estaba hecho trizas, lo veía cada vez más flaco y claro que se le pagaba y se le daba la transferencia para comprar las croquetas”.

Y expuso que el hecho de que Tania tuviera al perro descuidado era un elemento suficiente para preocuparse por el bienestar de las niñas.