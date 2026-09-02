Difieren hasta octubre audiencia por caso Axe Ceremonia

Un juez de control determinó diferir la audiencia inicial relacionada con el caso del festival Axe Ceremonia, donde perdieron la vida los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, luego de que una de las personas imputadas solicitara asistencia consular francesa por motivos personales y no pudiera acudir al acto judicial.

La audiencia, que estaba programada para este miércoles, deberá realizarse nuevamente el próximo 14 de octubre, fecha en la que se espera que todas las partes involucradas estén presentes en las salas de oralidad.

El abogado de la familia de Berenice, Fabián Victoria, explicó que actualmente ya existen las condiciones para celebrar la audiencia inicial contra 11 personas, de las cuales ocho son físicas y tres morales.

Sin embargo, señaló que dentro de los imputados no se encuentra la empresa que organizó el evento, donde las víctimas perdieron la vida en marzo de 2024.

De acuerdo con el abogado, ante la petición para indagar la responsabilidad de la empresa, se determinó abrir una carpeta de investigación alterna al expediente principal, con el objetivo de analizar específicamente la posible responsabilidad en los acontecimientos que derivaron en la muerte de los dos fotoperiodistas.

Fabián Victoria añadió que esta investigación permitirá determinar si existen elementos para establecer alguna responsabilidad de la empresa en los hechos.