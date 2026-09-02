Capturan a tres involucrados en robo de caja fuerte con 80 mil pesos

Por el robo de la caja fuerte de un establecimiento en Iztapalapa, tres personas fueron detenidas por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes acudieron a atender el reporte en la colonia Santa Cruz Meyehualco.

Los detenidos fueron dos hombres y una mujer de 17 años, quienes fueron acusados de asaltar un establecimiento, de donde huyeron a bordo de un vehículo.

La acción policial se registró cuando los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, alertaron al personal del cuadrante de un robo a negocio ubicado en la Calle 39 y la avenida 6, de la colonia Santa Cruz Meyehualco, por lo que de inmediato se trasladaron al lugar”, detalló la SSC.

La encargada del establecimiento notificó a los elementos de la SSC su deseo de proceder legalmente contra los detenidos Foto: SSC

Cuando llegaron al lugar, la encargada del establecimiento, dedicado a capacitación escolar y laboral, les explicó que un momento antes dos sujetos armados ingresaron y amagaron a los empleados, a quienes les robaron sus celulares, también se llevaron equipos de cómputo y una caja fuerte con 80 mil pesos en efectivo.

Persecución y captura

La denunciante también les indicó la dirección que tomaron los presuntos asaltantes en su escape, por lo que se implementó un operativo para dar con su paradero, lo cual ocurrió metros adelante.

Aunque le pidieron al conductor que detuviera la marcha, éste no hizo caso y comenzó una persecución, la cual terminó en la Calle 61, entre las avenidas 2 y 4, en la misma colonia.

Foto: SSC

En el punto, detuvieron a dos hombres de 19 y 29 años y a una joven que dijo tener 17 años, en apego con los protocolos de actuación policial, les realizaron una revisión precautoria y una inspección al vehículo, tras la cual les aseguraron una caja fuerte de 40 por 60 centímetros, una lap top y un teléfono celular”.

La encargada del establecimiento notificó a los elementos de la SSC su deseo de proceder legalmente contra los detenidos, por lo que la mujer y los dos hombres, objetos asegurados y el vehículo quedaron a disposición del Ministerio Público.